Piyasalarda dikkatler İngiltere Merkez Bankası'nda

Avrupa'da pay piyasaları dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün bölgede gözler BoE'nin faiz kararına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metnindeki sinyaller ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, BoE'nin gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü olduğunu belirterek, toplantı sonrası piyasalardaki beklentilerde oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Makroekonomik veri gündemi fiyatlamaları etkiliyor

Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi enflasyon ve resesyon ikilemindeki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dün enflasyon verilerinin ardından açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, beklentilerin altında gerçekleşen TÜFE artışına karşın enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kaldığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 10'un altına geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları