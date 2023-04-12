Piyasalarda gözler 15:30’a çevrildi: Oynaklık artabilir

Şenay ZEREN

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken; bütün dikkatler bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak. Kritik veri sonrası piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor. Ayrıca, bugün Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak olan Fed tutanakları da yatırımcıların odağında bulunuyor. Tutanaklarda Fed'in ileriki dönemlere yönelik para politikasıyla ilgili ipuçları aranacak.

ABD mart ayı enflasyon verileri, bugün Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2 artması, yıllık bazda yüzde 5,1’e gerilemesi yönünde. Fiyat artış hızının ilerleyen süreçte nasıl olabileceğine ilişkin ipuçları veren çekirdek enflasyon, manşet enflasyonun yanında önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Çekirdek enflasyonun ise, aylık yüzde 0,4; yıllık olarak yüzde 5,6 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasının yol haritasına karar verirken baktığı önemli verilerden biri olduğu için oldukça kritik.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 2-3 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında Fed'in bu toplantıda yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

Olası tepkiler neler olabilir?

Beklentilere paralel gelen verinin, piyasalarda bir hareketlilik yaratmayacağı öngörülüyor. Ancak ABD enflasyon verisinin, sürpriz gelmesi halinde piyasalarda oynaklıklar görülebilir.

ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle, küresel borsa endekslerinde risk iştahının artması, doların güç kaybetmesi ve değerli metallerde yükseliş bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelebilecek veriyle ise, doların dünyada kuvvetlenmesi, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve ters korelasyon etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarının baskı altına girebileceği öngörülüyor.

Ay genelinde en yüksek piyasa etkisi yaratacak veri

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Bugün açıklanacak ABD Mart Çekirdek TUFE ay genelinde en yüksek piyasa etkisi yaratacak veri olma potansiyeli taşıyor.

Eylül-Kasım parkurunda hız kesen ve varlık piyasalarında pozitif fiyatlamaya neden olan çekirdek enflasyon üç aydır yukarı yönlü bir seyre sahne oluyor.

İşte mart verisi her şeyden önce bu eğilimin sona erip ermeyeceği sorusuna ışık tutacak.

Geride kalan haftalarda açıklanan, ilişkili veriler bana mart çekirdek TUFE’nin aylık yüzde 0,4 olan beklentiyi aşmasının zor olduğunu düşündürüyor.

Piyasalar ne tepki verebilir?

Beklentiye paralel bir gerçekleşme ılımlı pozitif, beklenti altı bir gerçekleşme ise belirgin pozitif etki göstermeye aday.

Sürpriz olur ve beklenti üzeri bir gerçekleşme ile karşılaşırsak Fed projeksiyonları yukarı yönde revize edilerek geçici kalacaksa da tahvil faizlerinde bir yükselişe, ters iz düşümü ile de değerli metallerde kayba neden olacaktır.