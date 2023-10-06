Piyasalarda gözler ABD istihdam verilerinde

ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor, eylülde 170 bin artış olduğu öngörülüyor.

ABD'de bugün açıklanacak eylül ayı tarım dışı istihdam verilerinin, istihdam artışının ılımlı bir şekilde yavaşladığına işaret etmeleri bekleniyor. Ancak verilerin işsizlik oranının son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden gerilediğinin görüleceği beklentisi de var.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklayacağı ve yakından takip edilen istihdam raporunun ücret artışlarının da yüksek seyrettiğini göstermesi bekleniyor.

Ağustos ayında 187 bin olan tarım dışı istihdam artışının Eylül ayında 170 bin olması bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşir ise, istihdam artışı üst üste 4 ay 200.000'in altında kalmış olacak,

Bazı ekonomistler, Eylül ayında ilk kez yapılan işsizlik maaşı başvurularının bu yıl için belirlenen 194,000-265,000 bandının alt sınırına gerilediğine dikkat çekerek, istihdamı yukarı yönlü bir sürpriz yapabileceğini düşünüyor.