Piyasalarda gözler ABD verisine çevrildi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri Fed'in hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebilir. Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında Fed’in 25 baz puanlık faiz artış ihtimali güç kazanmaya devam ediyor. Buna göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.

ABD nisan ayı enflasyonu Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi, mart ayında yıllık yüzde 5,0 gelen enflasyonun nisan ayında değişmemesi yönünde. Aylık bazda ise, ABD enflasyonunun yüzde 0,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mart ayında veri yüzde 0,1 gelmişti. Sürpriz gelecek bir verinin, Fed’in para politikasına yönelik beklentileri değiştirebileceği için, piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Biden, borç limiti konusunu görüştü

ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle borç limiti konusunu görüştü.

Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Avrupa piyasalarında satış ağırlıklı seyir

Avrupa'da pay piyasaları dün Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bölgede yüksek seyreden enflasyona karşın yavaşlamaya devam eden ekonomik aktivite fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 3,4 azalarak beklentilerin altında kalırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonu kontrol altına alması için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

ECB Üyesi Martins Kazaks da ECB'nin faiz artışlarını temmuzda sonlandıracağı öngörüsünün yanlış olabileceğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarında, ECB'nin faiz artırımlarını tahmin edilenden daha önce sona erdirebileceğinin fiyatlandığını ancak ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki net tonun belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, yılın devamında ise daha önce 50 baz puan olan faiz artış beklentilerinin 25 baz puana gerilediğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı TÜFE

10.00 Türkiye, mart ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı

15.30 ABD, nisan ayı TÜFE