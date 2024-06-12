Piyasalarda gözler Fed’de

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti. ABD enflasyon verisi Türkiye saatine göre (TSİ) 15.30’da açıklanacakken, Fed’in faiz kararı 21.00’da, Başkan Powell’ın basın toplantısı ise, 21.30’da gerçekleşecek. Piyasaların gelen verilere ve mesajlara göre yön bulması bekleniyor.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırırken, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.

Söz konusu veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.

Avrupa’da tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, tahvil faizlerinin son 8 ayın zirvesine çıkması söz konusu seyirde etkili oldu. Bugün Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta sonu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 5 yıl görev yapacak milletvekillerini belirlemek için yapılan seçimlere aşırı sağın damga vurması siyasi belirsizliği beraberinde getirirken, bölge genelinde tahvil faizleri yaklaşık 8 ayın zirvesine çıktı.

Erken seçim kararı alınan Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi dün, seçimlerin ardından toplamda 23 baz puan artışla yüzde 3,33 seviyesini test ederek, 10 Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Diğer Avrupa ülkelerinin 10 yıllık tahvil faizi de satış baskısının artmasıyla Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.