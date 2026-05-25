Piyasalarda haftanın ajandası: Fed beklentileri, ECB tutanakları ve Asya faiz kararları

Küresel döviz ve tahvil piyasaları, makroekonomik veriler ile jeopolitik risklerin öne çıkacağı yoğun bir haftaya giriyor. Yeni haftada yatırımcıların odağında ABD enflasyon verileri, Orta Doğu'daki diplomatik süreçler ve küresel merkez bankalarının para politikası adımları yer alıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki adımının faiz artırımı olabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle, perşembe günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri haftanın en kritik gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Orta Doğu'da ise ABD ve İran arasında bölgedeki çatışmaları sonlandırmaya ve petrol arzını rahatlatmaya yönelik yürütülen görüşmeler yakından izleniyor. Avrupa tarafında, zayıflayan ekonomik faaliyet sinyallerinin ardından Euro bölgesi ülkelerinin mayıs ayı öncü enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları takip edilecek. Asya'da ise Yeni Zelanda ve Güney Kore merkez bankalarının faiz kararları ile Çin'in mayıs ayı resmi PMI verileri gündemin üst sıralarında yer alıyor.

ABD pazartesi kapalı

ABD piyasalarının pazartesi günü resmî tatil nedeniyle kapalı olacağı haftada, perşembe günü açıklanacak nisan ayı kişisel gelir ve harcamalar verileri yakından izlenecek. ING ekonomisti James Knightley, yüksek akaryakıt fiyatlarının manşet harcamaları yukarı taşıyabileceğini ancak bunun dışında genel bir zayıflık görülebileceğini belirtti. Raporda yer alacak ve Fed'in favori enflasyon göstergesi olan PCE verilerinin, motor yakıtı maliyetlerine bağlı olarak artan navlun masrafları nedeniyle enflasyon endişelerini hafifletmekte yetersiz kalabileceği öngörülüyor. Para piyasalarında, Fed'in aralık ayına kadar 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitme olasılığı, bir hafta önceki %70 seviyesinden %100'e yakın bir seviyeye yükseldi. Perşembe günü ayrıca ilk çeyrek GSYH ikinci tahmini, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri, yeni konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Salı günü ise Conference Board tüketici güveni ve mart ayı Case-Shiller konut fiyat endeksi takip edilecek. ABD Hazinesi salı günü 69 milyar dolar değerinde 2 yıl vadeli, çarşamba günü 70 milyar dolar değerinde 5 yıl vadeli ve perşembe günü 44 bilyar dolar değerinde 7 yıl vadeli tahvil ihraçları gerçekleştirecek.

Kanada'da cuma günü açıklanacak ilk çeyrek GSYH verileri, yüksek petrol fiyatlarının ekonomik kırılganlık üzerindeki etkilerini göstermesi açısından önem taşıyor.

Avrupa’da takvim Çarşamba sonrası yoğunlaşacak

Euro bölgesinde veri takvimi haftanın ikinci yarısında yoğunlaşacak. Çarşamba günü Fransa tüketici güveni, perşembe günü İtalya ve Euro bölgesi tüketici ve iş dünyası güven endeksleri ile cuma günü Fransa tüketici harcamaları verileri yayımlanacak. Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya'nın mayıs ayı öncü TÜFE verileri, Fransa ilk çeyrek istihdam yaratımı, Almanya mayıs ayı işsizlik verileri, İtalya nisan ayı işsizlik oranı ve İtalya ilk çeyrek GSYH verileri cuma günü takip edilecek. ECB, nisan ayı para politikası toplantı tutanaklarını perşembe günü yayımlayacak. Pazartesi günü resmî tatil olmasına rağmen Belçika tahvil ihalesi düzenleyecek. İtalya salı ve perşembe günleri, Almanya ise çarşamba günü tahvil ihraçları gerçekleştirecek.

İngiltere’de siyasi gelişmeler öne çıkıyor

İngiltere piyasalarının pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacağı haftada veri gündemi sakin seyrediyor. Salı günü BRC mağaza fiyat endeksi ve hafta içinde Nationwide konut fiyat endeksi takip edilecek. İngiltere'de uzun vadeli tahvil faizleri, Başbakan Keir Starmer'a yönelik siyasi belirsizlikler ve küresel enflasyon endişeleriyle 18 Mayıs Pazartesi günü çok yılın en yüksek seviyelerini görmüştü. İşçi Partisi liderlik yarışında öne çıkan Andy Burnham'ın mali kurallara sadık kalacağını açıklaması ve zayıf ekonomik verilerin faiz artırım beklentilerini azaltmasıyla faizler geriledi. Ancak analistler, tahvillerin yeni satış dalgalarına karşı hassas olduğunu belirtiyor. Investec ekonomisti Lottie Gosling, tahvil faizlerindeki düşüşün Orta Doğu'ya yönelik iyimserlikle küresel çapta yaşanan gerilemeden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti. İngiltere perşembe günü tahvil ihraçları gerçekleştirecek.

Avrupa’nın geri kalanı sakin

İskandinavya ülkelerinde perşembe günü Norveç, cuma günü ise İsveç ilk çeyrek GSYH verilerini açıklayacak. Norveç çarşamba günü tahvil ihalesi düzenleyecek, İsveç ise perşembe günü yarıyıllık borçlanma raporunu yayımlayacak.

Macaristan Merkez Bankasının salı günkü toplantısında faiz oranını %6,25 seviyesinde sabit bırakması beklenirken, gelecek aylarda faiz indirimi olabileceği öngörülüyor. ING ekonomisti Peter Virovacz, bankanın enflasyonun enerji şoklarına karşı direncinden memnun olduğunu ve forintteki istikrarı olumlu karşıladığını ancak jeopolitik risklere karşı uyarılarda bulunacağını belirtti.

Japonya, çarşamba sonrası yoğunlaşıyor

Japonya Merkez Bankası (BOJ), çarşamba ve perşembe günleri Tokyo'da uluslararası bir konferans düzenleyecek. Başkan Kazuo Ueda'nın açılış konuşmasını yapacağı konferansta, Başkan Yardımcısı Ryozo Himino para politikası ve arz şokları üzerine bir paneli yönetecek. Cuma günü ise mayıs ayı Tokyo bölgesi tüketici fiyatları ile nisan ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ve istihdam verileri açıklanacak. BOJ, perşembe günü tahvil piyasasında doğrudan alım işlemleri gerçekleştirecek. Japonya Maliye Bakanlığı ise pazartesi günü 250 milyar yen değerinde 5 yıl vadeli iklim geçiş tahvili, çarşamba günü 300 milyar yen değerinde 40 yıl vadeli JGB ve cuma günü 2,8 trilyon yen değerinde 2 yıl vadeli tahvil ihraçları planlıyor. Barclays analistleri, arz-talep dengesinin öne çıkacağı bu ihraçların piyasa duyarlılığını ölçmek açısından kritik olduğunu belirtti.

Çin’de izlenecek veriler

Çin'de çarşamba günü nisan ayı sanayi karları açıklanacak. ING ekonomistleri, Pekin'in fiyat savaşlarını engelleme çabalarının desteğiyle nisan ayına kadarki dönemde kar büyümesinin %15,5 olmasını beklerken, yüksek enerji maliyetlerinin gelecek aylarda baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Çin, 31 Mayıs'ta mayıs ayı imalat ve imalat dışı PMI verilerini açıklayacak. Siyasi tarafta ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kuzey Kore'ye olası ziyareti takip edilecek.

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), yeni Başkan Shin Hyun-song yönetimindeki ilk faiz toplantısını perşembe günü gerçekleştirecek. Ekonomistler faiz oranının %2,50 seviyesinde sabit tutulmasını ve büyüme görünümünün yükseltilmesini bekliyor. Barclays ekonomisti Bum Ki Son, bankanın faizi sabit tutarken ilerisi için faiz artırımı sinyali verebileceğini ve yönetim kurulunun 3-3 bölünebileceğini, bu durumda Başkan Shin'in belirleyici oyu kullanabileceğini öngördü.

Yeni Zelanda'da faiz kararı

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Yükselen enflasyona rağmen resmi nakit oranının sabit tutulması ve yılın ilerleyen dönemleri için faiz artırımı uyarılarının sürdürülmesi bekleniyor. Ülke ekonomisi, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve düşen güven endeksinden olumsuz etkileniyor. RBNZ Başkanı Anna Breman, %2,0 enflasyon hedefinin yakalanması gerektiğini vurgulamıştı. Avustralya'da ise çarşamba günü nisan ayı enflasyon verileri açıklanacak. Ekonomistler enflasyonun ikinci çeyrekte yıllık bazda %5,0 ile zirve yapmasını bekliyor. Çarşamba günü ayrıca RBA yönetim kurulu üyesi Carolyn Hewson bir konuşma yapacak.

Güney Afrika Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantısında, HSBC analistlerine göre yüksek petrol fiyatları, Orta Doğu belirsizliği ve yüksek yerel enflasyon nedeniyle politika faizini 25 baz puan artırarak %7,0 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.