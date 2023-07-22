Piyasalarda haftanın öne çıkan başlıkları

ABD hisse senetleri rallisi, Fed'in son on yıllardaki en agresif parasal sıkılaştırma döngüsünün son faiz artışını yapması beklendiğinden önümüzdeki hafta potansiyel bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kalacak.

Yıl başında birçok yatırımcı, yüksek faiz oranlarının 2022'deki keskin düşüşün ardından hisse senetlerine daha fazla zarar verecek bir resesyona yol açmasını bekliyordu. Bunun yerine ABD ekonomisi, Fed enflasyonla mücadelesinde ilerleme kaydetmiş olsa da dirençli olduğunu kanıtlıyordu. Birçok kişinin hisse senetlerini destekleyeceğine inandığı ideal bir "Goldilocks senaryosu".

S&P 500 %20 prim yaptı

S&P 500 yılbaşından bugüne yaklaşık %19 yükseldi. Perşembe günü 4.534,87 ile Ocak 2022'de ulaşılan tüm zaman Yatırımcılar genel olarak merkez bankasının 26 Temmuz'daki toplantısında faizleri 25 baz puan artıracağını beklerken, birçoğu da politika yapıcıların enflasyonun soğumaya devam edeceğinden daha emin olduklarına dair işaretler almayı umuyor. Bu da Fed'in borçlanma maliyetlerini daha fazla artırma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve son haftalarda hisse senetlerinin yükselmesine yardımcı olan tezi destekliyor.

"Piyasanın büyük bir kısmı hala makro güdümlü ve enflasyon hala sürücü koltuğunda. Fed'in önümüzdeki hafta ne yapacağı ve ne söyleyeceği kritik olacak," diyor Advisors Asset Management'ın baş yatırım yetkilisi Cliff Corso.

Makroekonomik zeminin iyi olacağı ve Fed'in sıkılaştırmaya son vereceği beklentileri, bazı analistleri hisse senetlerinin bu yıl ne kadar yükseleceğine dair görüşlerini revize etmeye itti.

Credit Suisse'den Jonathan Golub Salı günü, daha güçlü bir ekonomik görünüm ve güçlü teknoloji ve iletişim hizmeti kazançları beklentilerini gerekçe göstererek S&P 500 için yılsonu hedefini 4.050'den 4.700'e yükseltti.

Fundstrat Global Advisors'tan Tom Lee bu ayın başında yılsonu hedefini 4.825'e yükseltirken, Yardeni Research'ten Ed Yardeni S&P 500'ü önümüzdeki 18 ay içinde 5.400 seviyesinde görüyor.

Charles Schwab'ın baş yatırım stratejisti Liz Ann Sonders, "Ayı yatırımcıları teslim olmak zorunda kaldı. Düşük enflasyon, dirençli ekonomik veriler, daha iyi tüketici güveni ve kazançlar için oldukça iyi bir reçete olan düşen bir dolardan oluşan temel bir zemin görüyoruz."dedi.

Yine de birçok stratejist, devam eden bilanço sezonundaki eksikliklerden enflasyonun dayanıklılığındaki sürprizlere kadar temkinli davranarak düşüş eğilimini sürdürüyor.

Piyasalarda "merkez bankaları" haftası

Piyasaları, veri akışından çok merkez bankaları faiz kararları ve yetkililerden gelecek açıklamaların izleneceği bir hafta bekliyor.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "Enflasyon Raporu 2023-III" sunumu ve Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özeti yakından takip edilecek.