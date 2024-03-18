Piyasalarda kritik Merkez Bankaları haftası

ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, bu hafta küresel bazda para politikasına ilişkin soru işaretlerin sınırlı da olsa azalabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını anımsatarak, çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Para piyasalarında, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte Fed'in ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa'da gözler enflasyon verilerinde

Avrupa'da bugün gözler Avro Bölgesinde enflasyon verilerine çevrilirken, perşembe günü de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artış beklendiğini belirterek, söz konusu verinin beklentilerden sapması durumunda pay piyasalarında oynaklığın aratabileceğini dile getirdi.

BoE'nin politika faizini bu haftaki toplantıda sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, BoE Başkanı Andrew Bailey'in karar sonrası yapacağı açıklamalardan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin de sözle yönlendirmeleri takip edilirken, banka üyesi Olli Rehn, bu yıl borçlanma maliyetlerinde birkaç faiz indirimine izin verecek şartların ortaya çıktığını ve ilk hamlenin "yaza doğru" yapılabileceğini kaydetti.

BoJ’dan 17 yıl sonra faiz artırımı bekleniyor

Asya'da da gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarınki toplantısına çevrilirken, bankanın politika faizini 17 yıl sonra ilk kez artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, Japonya'nın en büyük sendika grubunun son otuz yılın en güçlü ücret anlaşmalarını açıklamasının ardından BoJ'un salı günü negatif faiz politikasını sonlandıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller vermesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi.

Yurt içinde TCMB faiz kararı öne çıkıyor

Bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45 oldu.

Borsa İstanbul’da ise teknik açıdan 8800 ve 8700 seviyeleri destek, 8900 ve 9000 puan direnç konumunda bulunuyor.