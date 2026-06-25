Piyasalarda merakla beklenen Fed'in enflasyon göstergesi beklentilere paralel geldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi açıklandı.

Çekirdek PCE mayıs ayında yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda artış yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 artması bekleniyordu.

Önceki ay verisi yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e revize edildi.

Çekirdek PCE nedir?

Fed, gıda ve enerji harcamalarının dahil edilmediği çekirdek PCE'yi enflasyon göstergesi olarak kabul ediyor. Enflasyonun seyrine ilişkin işaret verdiği için Fed bu veriyi yakından takip ediyor