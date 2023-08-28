Piyasalarda önlem dopingi

Asya borsaları, Çin'in zor durumda olan iç piyasalara destek sağlayacak yeni adımlar açıklamasıyla yükseldi ancak ABD'de açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri öncesinde temkinli kaldı.

ABD'de açıklanacak veriler faiz artırımlarının devam edip etmeyeceği konusunda ipucu verecek. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.05 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi %1.64 artış kaydetti. Beijing, zor durumda olan hisse senedi piyasasına destek olmak için hisse alım satımlarında uygulanan damga vergisini yarıya düşüreceğini açıkladı ve gayrimenkul sektörünü desteklemek üzere daha önce açıklanan adımları uygulamaya başladı.

Yatırımcılar destekleyici adımları memnuniyetle karşılarken Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi % 2.31 yükselerek yıl başından bu yana kaydettiği düşük seviyelerden toparlandı.

Çin'in sanayi şirketlerinin kârlarında Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %6.7 düşüş görülmesi nedeniyle destekleyici politikalara ihtiyaç duyuluyordu. Temmuz'da görülen düşüşle şirketlerin kârları üst üste yedinci ayda da gerilemiş oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Cuma günü katıldığı Jackson Hole konferansında yeniden faiz yükseltmek durumunda kalabileceklerini söyledi ancak "dikkatli" hareket edecekleri sözünü verdi.

Vadeli kontratlar Fed'in 20 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizlerin sabit kalacağına %80 ihtimal verirken yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırılmasını olasılığını ise %58 olarak fiyatladı. ABD'de açıklanacak verilerin belirleyici olması bekleniyor. Daha önceki veriler beklentilerin üzerinde açıklanmıştı ancak geçen hafta açıklanan imalat sektörü anketleri hem yurt içi hem de yurt dışında üretimin yavaşladığına işaret etti.

Bu durum ise bu hafta tarım dışı istihdam, çekirdek enflasyon ve tüketici harcamalarının yanı sıra açıklanacak olan ISM imalat endeksi verisinin önemini artırdı. Ortalama tahmin tarım dışı istihdamın Ağustos'ta 170,000 arttığı, işsizlik oranının da %3.5'te sabit kaldığı yönünde. Bu hafta Avrupa Birliği'nde açıklanacak olan enflasyon verileri de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay düzenlenecek toplantıda faiz artırımına gidip gitmemeyeceği konusunda ipucu verecek.

Yatırımcılar %3.75 seviyesinde olan politika faizinin yeniden artırılıp artırılmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. ECB Başkanı Christine Lagarde Cuma günü Jackson Hole konferansında para politikasının kısıtlayıcı olması gerektiğini söylemişti. ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvilleri Cuma günü Temmuz başından bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün %5.104'e yükseldi.