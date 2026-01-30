Piyasalarda Warsh etkisi: Fed beklentileri ve dolar yeniden fiyatlanıyor

Evercore ISI analistleri, Başkan Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstermesinin doların derin ve uzun süreli değer kaybı riskini azaltabileceğini belirtti.

Analistler, Warsh’ın Fed guvernörü olduğu dönemde faiz indirimlerine temkinli yaklaştığını, ancak son dönemde Trump’ın daha düşük faiz çağrılarına yakınlaştığını vurguladı. Bu durumun piyasaların olası faiz indirimlerini hafife alma riskini artırabileceği ifade edildi.

Warsh’ın daha kısıtlayıcı politika yanlısı geçmişi ve Fed bağımsızlığını savunması sayesinde diğer politika yapıcıları bu yıl en az iki faiz indirimi konusunda ikna edebileceği öne sürüldü.

DXY dolar endeksi yüzde 0,3 yükselerek 96,592 seviyesine çıktı.

Trump’ın Warsh tercihi “mükemmel seçim”

MainSky Asset Management Yönetim Kurulu Başkanı Eckhard Schulte, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Fed guvernörü Kevin Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstermesini “mükemmel bir seçim” olarak değerlendirdi.

Schulte, Warsh’ın "son derece deneyimli, pragmatik" olduğunu ve finansal piyasalarda en yüksek saygıyı gördüğünü belirtti. Özellikle Fed’i temel görevlerine yeniden odaklandırması ve kriz müdahaleleri döneminden uzaklaştırmasıyla öne çıktığını vurguladı.

Warsh’ın adaylığı, Fed’in gelecekteki politika yönelimi açısından piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.