Piyasalarda yen alarmı: ABD ve Japonya neden ortak savunma hattı kurdu?

Japon yeninin dolar karşısında son 40 yılın en agresif değer kaybını kaydetmesiyle birlikte, ABD ve Japonya pariteye istikrar kazandırmak adına finansal piyasalara nadir görülen koordineli bir döviz müdahalesi gerçekleştirdi.

ABD'nin Japonya'nın yardım çağrısına bu kadar hızlı yanıt vermesinin arkasında fedakarlıktan ziyade derin bir finansal öz savunma mekanizması yatıyor. Japonya, devasa dış yatırımıyla ve özellikle elinde bulundurduğu ABD Hazine tahvilleriyle küresel borç piyasalarının en büyük aktörlerinden biridir. Yen değer kaybettikçe Japon yatırımcıların ve merkez bankasının likidite sağlamak amacıyla ellerindeki ABD tahvillerini panikle satma ihtimali, ABD finans yönetiminin en büyük kabusuydu. Böylesi bir zorunlu satış dalgası ABD'nin borçlanma maliyetlerini hızla yukarı çekerek küresel tahvil piyasalarında ciddi bir istikrarsızlık tetikleyecekti. Dolayısıyla ABD, yene müdahale ederek aslında kendi tahvil ve fon piyasalarını güvence altına almayı seçti.

Asya genelinde rekabetçi devalüasyon korkusu

Dünyanın en çok işlem gören üçüncü para birimi olan yenin kontrolsüz bir şekilde erimesi, tüm Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret dengelerini sarsma potansiyeline sahipti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, istikrarlı bir yenin sadece ABD için değil, tüm bölge ticareti için kritik bir çıpa olduğunu belirterek devalüasyon riskine dikkat çekti. Aşırı değersiz bir yen Japon ihracatçılarına haksız bir rekabet avantajı sağlarken, başta Çin olmak üzere diğer Asya ülkelerini de kendi para birimlerini kasten değersizleştirmeye zorlayabilirdi. Bu durum, ABD yönetiminin yerli üretimi canlandırma ve sanayiyi yeniden ülkeye çekme yönündeki makroekonomik hedefleriyle tamamen çelişiyordu. Piyasalara verilen bu güçlü ve ortak sinyal, spekülatif atakların önünü keserek bölgesel bir kur savaşının başlamasını engelledi.

İthalat baskısı altındaki müttefike jeopolitik kalkan

Ekonomik gerekçelerin ötesinde, bu hamle aynı zamanda ABD ve Japonya arasındaki stratejik ortaklığın finansal sahneye yansıyan somut bir göstergesidir. Enerji ve temel gıda maddelerinde tamamen dışa bağımlı olan Japonya, zayıf yen yüzünden ciddi bir ithal enflasyon ve hayat pahalılığı kriziyle boğuşuyordu. Başbakan Sanae Takaichi yönetimi üzerinde büyüyen siyasi baskıyı hafifletmek, Asya'daki en güçlü müttefikinin ekonomik olarak kırılmasını istemeyen ABD için stratejik bir zorunluluk haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale sonrası "Japonya'nın her zaman yanındayız" açıklaması, bu hamlenin sadece bir finansal operasyon olmadığını kanıtlar niteliktedir. Ortak atılan bu adım, küresel piyasalardaki yangını söndürürken, bölgedeki diğer büyük güçlere de iki ülkenin ekonomik güvenlik konusunda tek vücut hareket ettiği yönünde net bir jeopolitik mesaj iletmiş oldu.

ABD'nin bu adımı, Pekin ve Moskova eksenine karşı Asya-Pasifik'teki müttefik mimarisini ekonomik olarak ayakta tutma arzusunu da simgeliyor. ABD yönetimi, zayıflayan bir Japonya'nın bölgedeki caydırıcılık kapasitesinin ve askeri harcamalarının sekteye uğramasından ciddi endişe duyuyordu. Finansal sahnedeki bu ortaklık, ekonomik zafiyetlerin askeri ve jeopolitik birer zayıflığa dönüşmesini engellemeyi amaçlıyor. Sonuç olarak ortaya konan kararlılık, iki ülkenin sadece ticari hatlarda değil, bölgesel istikrarı koruma vizyonunda da kader birliği yaptığını gösteriyor.