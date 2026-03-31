Piyasalarda yeni çeyrek öncesi savaş tansiyonu: Petrol ve altın rotayı değiştirdi

Mart ayı boyunca Hürmüz Boğazı ve çevresindeki risklerle yükselen petrol fiyatları, 31 Mart itibarıyla yönünü aşağı çevirdi. ABD yönetiminden gelen diplomatik çözüm mesajları ve arz güvenliğine dair iyimser raporlar, Brent petrolün varil fiyatını 106,76 dolar seviyelerine kadar çekti. Batı Teksas tipi ham petrol ise günlük bazda yaklaşık yüzde 1 kayıpla 101,85 dolar bandına geriledi. Enerji piyasalarındaki bu geri çekilme, küresel enflasyon beklentilerini bir nebze olsun yatıştırsa da lojistik hatlardaki gergin bekleyiş sürüyor.

Altın piyasasında sert düzeltme ve doların hakimiyeti

Savaş dönemlerinin geleneksel güvenli limanı olan altın, mart ayının son gününde beklenmedik bir satış baskısıyla karşılaştı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksinin güçlenmesi, altın fiyatlarını rekor seviyelerinden 4.200 doların altına itti. Değerli metallerdeki bu sert düşüş, yatırımcıların ikinci çeyrek öncesinde nakit varlıklara ve sabit getirili enstrümanlara yöneldiğini gösteriyor. Gümüş ve platin gibi diğer emtialarda da benzer bir daralma gözlemlenirken, piyasa oyuncuları nisan ayı faiz kararları için merkez bankalarının atacağı adımlara kilitlenmiş durumda.

Avrupa ekonomisinde büyüme kaygıları derinleşiyor

Enerji maliyetlerindeki dalgalanma, özellikle Avrupa’nın lokomotif ekonomisi Almanya üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Önde gelen ekonomi enstitüleri, Orta Doğu eksenli krizin yarattığı maliyet artışları nedeniyle 2026 yılı büyüme tahminlerini yüzde 1,3'ten yüzde 0,6'ya revize etti. Euro Bölgesi genelinde imalat sektöründeki daralma ve yüksek enerji faturaları, nisan ayı itibarıyla stagflasyon riskini daha yüksek sesle tartışmaya açıyor.

Teknoloji sektöründe yeni tedarik krizi

Çatışmaların beklenmedik bir yansıması da teknoloji dünyasında kendisini gösteriyor. Bölgesel lojistik hatlardaki aksamalar, çip üretiminde kritik bir role sahip olan helyum gazı tedarikinde sorunlar yaratmaya başladı. Küresel helyum fiyatlarındaki yüzde 50’ye varan artış, yarı iletken devlerinin mart ayını kayıpla kapatmasına neden oldu. Teknoloji hisselerindeki bu gerileme, nisan ayında teknolojik ürün fiyatlarında yeni bir maliyet artış dalgasının habercisi olarak yorumlanıyor.