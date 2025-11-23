Piyasalarda yeni haftada takip edilecek 5 başlık

Yıl sonu alışveriş sezonuna girilirken, tüketici harcamaları ve perakende satışlar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Öte yandan, yatırım dünyasında teknoloji hisseleri ve Bitcoin üzerindeki endişeler devam ediyor.

Hafta sonu G20 liderleri, Güney Afrika’daki zirvede bir araya gelirken, hafta içinde ise İngiltere Maliye Bakanı merakla beklenen bütçe planını açıklayacak. Ayrıca, Alibaba’nın yayınlayacağı bilanço, Çin’deki tüketici talebine dair önemli ipuçları sunması açısından yakından izlenecek.

1. ABD’de Black Friday başlıyor

ABD'de Şükran Günü'nün ertesi günü olan 28 Kasım Cuma başlayacak Kara Cuma (Black Friday) etkinlikleri, mağazalar ve çevrim içi platformlardaki büyük indirimlerle yeni yıl alışveriş dönemini başlatacak.

Tüketici güveninin düştüğü ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ABD'deki yıl sonu alışveriş döneminde tüketici harcamaları ve perakende satışları yakından takip edilecek.

ABD borsasının son birkaç yıldır güçlü yükselişini sürdürmesiyle özellikle yüksek gelirli tüketiciler kendilerini daha varlıklı hissederek alışverişi artırabilir. Gelecek hafta Perşembe açıklanacak ertelenmiş Eylül ayı perakende satışları verisi alışveriş dönemi öncesinde tüketici harcamalarına dair ipucu sunacak.

2. İngiltere bütçesi mercek altında

İngiltere'de daha önce de birçok maliye bakanı, bütçe açıklamaları öncesinde sızdırılan bilgiler ve spekülasyon ile karşı karşıya kalmış olsa da Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 26 Kasım'da açıklaması beklenen bütçe yakından takip edilecek.Reeves'in kendi belirlediği mali kurallara uymak için on milyarlarca sterlin vergi toplaması gerekiyor. Reeves'in gelir vergisini artırmayı düşünmediğine ilişkin bir hafta önceki haberler piyasaları şaşırtmıştı.

Bir yandan tahvil piyasalarına mali açıdan ihtiyatlı olduğunu göstermeye, bir yandan da vergi artışı yapmama vaadini tutacağına dair seçmenleri inandırmaya çalışan İşçi Partisi hükümeti hassas bir denge kurmaya çalışıyor.Son günlerde tahviller, sterlin ve banka hisselerinde görülen satışlar ise piyasaların diken üstünde olduğuna işaret etti.

3. Alibaba’nın 3. çeyrek bilançosu açıklanıyor

Çinli teknoloji ve çevrim içi perakende şirketi Alibaba, 25 Kasım Salı günü üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayacak.

Bilanço, şirketin kurucusu Jack Ma'nın Çin yönetimiyle ters düştükten sonra itibar kaybını telafi etmeye çalıştığı bir dönemde "Alibaba'yı Yeniden Büyük Yapma" vaadini yerine getirip getiremeyeceğine dair ipucu sunacak.

Hong Kong'un Hang Seng Teknoloji endeksinde en fazla ağırlığa sahip olan Alibaba hisselerinin fiyatı, Çin'in hızla büyüyen yapay zekâ sektörü öncülüğündeki borsa rallisinde neredeyse iki katına çıktı.

Fakat Alibaba hisseleri, Financial Times'ta yer alan bir habere göre Çin'in ABD'deki askeri faaliyetlerine şirketin teknolojik destek sağladığı iddiaları sonrası bu ay düştü. Alibaba ise bu suçlamaları reddetti.

Alibaba o zamandan bu yana bireysel müşterilerin kullanımına yönelik yapay zekâ geliştirmeye yoğun bir şekilde odaklanmaya başladıklarını açıklasa da pasta her geçen gün küçülüyor. Citigroup C.N, Alibaba'nın yapay zekâ sohbet robotu Qwen'in ChatGPT gibi diğer sohbet robotlarının yerini almasının kolay olmayacağını düşünüyor.

4. G20 zirvesi

Küresel ekonomik büyüme yavaşlarken ve artan borç baskılarıyla iklim değişiminin şiddetli etkileri devam ederken Güney Afrika dönem başkanlığını ABD'ye devretmeden önceki son G20 liderler zirvesine ev sahipliği yapacak.

ABD zirveye katılmayacağını açıkladı. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, G20 başkanlığını boş bir sandalyeye devretmeye hazırlandığını söyledi.

Güney Afrika zor durumdaki ülkelerin borçlarının hafifletilmesi, daha adil küresel ticaret düzenlemeleri ve iklim değişiklilerine karşı savunma kabiliyeti düşük ülkeler için sağlanan iklim finansmanının iyileştirilmesi gibi politikalarla dönem başkanlığını sonlandırmayı amaçlıyor.

Fakat G20'nin en büyük ekonomiye sahip üyesi olan ABD'nin zirveye katılmayacak olması, grupun önemli küresel sorunları çözme kabiliyetini azaltıyor.

5. Bitcoin’de “ölüm kesişmesi” alarmı

Bitcoinin son iki yıldaki yükselen grafiği son zamanlarda terse döndü.

Yatırımcılar yapay zekâyla ilgili şirketlerin hisseleri gibi hızla yükselen her şeye karşı giderek daha da tedirgin bir şekilde yaklaşırken bitcoin ekim başında gördüğü 126,223 dolarlık rekordan bu yana yaklaşık üçte bir oranında değer kaybetti.

Rekor üstüne rekor kıran altın bile piyasadaki bu tedirginlikten nasibini aldı.

Bitcoinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana kripto para piyasası 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti. Yatırımcılar şaka temalı kripto paralardan (meme coin) borsa yatırım fonlarına kadar her şeyi hızla elden çıkarttı.

Bitcoinin değerinin 90,000 doların altına net bir şekilde düşmesiyle bu hafta grafiklerde 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altından geçtiği ve genellikle ileride daha fazla kayıp yaşanacağının habercisi olan bir "ölüm kesişmesi" gözlenmeye başlandı.