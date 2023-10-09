Piyasalarda yükselen jeopolitik tansiyon ön planda

İsrail-Filistin arasındaki yükselen tansiyon piyasalarda etkili oluyor.

ABD'de Cuma günü açıklanan veriler tarım dışı istihdamın tahminlerden çok daha hızlı arttığını göstererek para politikasının yönünü tayin etmeye çalışan yatırımcılar için bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin önemini artırdı. Tarım dışı istihdamda beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışın ardından faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileri kuvvetlendi.

Japonya ve Güney Kore'de resmi tatiller nedeniyle işlem hacmi düşük kalırken devlet tahvilleri ve güvenli liman olarak görülen yen ile altın değer kazandı, euro geriledi. Hamas'ın 700 İsrailli'yi öldürdüğü ve onlarca İsrailliyi rehin aldığı tarihin en kanlı saldırılarından biri olarak nitelenen saldırının ardından İsrail dün Gazze şeridini bombaladı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.

Petrolde ve altında yön yukarı

Arz kesintileri görülebileceği endişeleriyle Brent ham petrolü vadeli kontratları varil başına 87.72 dolara kadar yükselirken, ABD ham petrolü vadeli kontratları da varil başına 86.07 dolara yükseldi. Altının da ons fiyatı 1,848 dolara kadar çıktı. Piyasalarda görülen temkinli tutum, son zamanlarda yoğun satışların görüldüğü tahvillere olumlu yansıdı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili vadeli fiyatları 11 puan yükselirken getirileri de Cuma günü gördüğü %4.81 seviyesinin ardından %4.75 seviyesine indi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.10 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.26 düşüş kaydetti.

Dolar ve yende güvenli liman hareketliliği

Ortadoğu'da çıkan çatışmaların ardından endişelenen yatırımcıların güvenli liman olarak görülen yen ve dolara yönelmesiyle iki para birimi de yükselirken ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması da dolara destek sağladı. Riske duyarlı olan Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları ise Asya işlemlerinde değer kaybetti. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.11 artışla 106.34 seviyesine yükseldi. Dolar, yen karşısında %0.10 düşüşle 149.17 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.34 düşüşle 1.055 seviyesine geriledi.

Petrol fiyatları, İsrail ve Filistinli Hamas arasında çıkan çatışmaların Ortadoğu'daki siyasi belirsizliği derinleştirmesi ve arza dair endişelere neden olmasıyla Asya işlemlerinde varil başına 3 dolardan fazla yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı % 3.23 yükselerek 87.31 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %3.53 yükselerek 85.71 dolar seviyesinde işlem gördü.