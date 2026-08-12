Piyasaların odaklandığı ABD enflasyon verisinde beklentiler belli oldu

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ABD'de piyasaların odağı temmuz ayı tüketici enflasyonu verisine çevrilirken, banka ve kurum tahminleri manşet ve çekirdek enflasyonda yıllık bazda sınırlı gerilemeye işaret ediyor.

Tahminlerin medyanına göre, ABD'de manşet TÜFE'nin temmuzda aylık %0,12 artması, yıllık enflasyonun ise hazirandaki %3,5 seviyesinden %3,4'e gerilemesi bekleniyor.

Çekirdek TÜFE için aylık medyan beklenti %0,22, yıllık beklenti ise %2,5 seviyesinde bulunuyor. Haziranda manşet TÜFE aylık %-0,42, yıllık %3,5; çekirdek TÜFE ise aylık %-0,02, yıllık %2,6 olmuştu.

Bankaların tahminleri yüzde 3,4'te yoğunlaşıyor

Banka tahminlerinin büyük bölümü yıllık manşet enflasyonda %3,4 seviyesinde yoğunlaşıyor.

Bank of America aylık %0,10, Barclays ve BNP Paribas %0,16, Deutsche Bank ve TD Securities %0,15, JP Morgan %0,12, UBS %0,11 artış bekliyor.

Goldman Sachs'ın aylık manşet TÜFE tahmini %0,05, Employ America'nın %0,06 olurken Citigroup fiyatların aylık bazda değişmemesini öngörüyor.

Citadel Securities ise aylık manşet TÜFE için tahmin paylaşmazken yıllık bazda %3,4 öngörüyor.

Yıllık manşet enflasyon için Citigroup %3,3 ile en düşük tahmini verirken, diğer kurumların büyük bölümü %3,4 seviyesinde bulunuyor.

Çekirdek enflasyonda tahmin aralığı genişledi

Çekirdek TÜFE tarafında tahminler aylık %0,16 ile %0,26 arasında değişiyor. Citigroup %0,16 ile en düşük, Deutsche Bank ise %0,26 ile en yüksek aylık çekirdek enflasyon tahminini açıkladı.

Bank of America, Citadel Securities ve TD Securities %0,20, JP Morgan %0,22, Barclays, Morgan Stanley, UBS ve Wells Fargo %0,24 artış bekliyor.

Yıllık çekirdek enflasyon tahminleri ise ağırlıklı olarak %2,5 seviyesinde yoğunlaşıyor. Citigroup, Nomura ve TD Securities yıllık çekirdek enflasyonu %2,4 olarak tahmin ediyor.

Glenmede ılımlı enflasyon bekliyor

Glenmede stratejistleri de temmuz TÜFE verisinde görece ılımlı bir tablo bekliyor ve yıllık manşet enflasyonun %3,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor. Stratejistler, çekirdek fiyat baskılarının da kontrol altında kalmasını bekliyor.

Glenmede'ye göre ABD-İran geriliminin temmuzda petrol fiyatlarını yükseltmesi enerji kaynaklı yukarı yönlü risk oluşturdu. Ancak politika adımları ve stratejik rezervlerden yapılan satışların arzı dengelemesiyle piyasa tepkisi sınırlı kaldı.

Fed'in faiz politikası açısından kritik olacak

Stratejistler, Fed'in bir sonraki toplantısına kadar iki ayrı enflasyon verisini değerlendirme fırsatına sahip olduğunu belirterek, enerji kaynaklı fiyat baskısının geçici kalıp kalmadığı ya da ekonominin geneline yayılıp yayılmadığının para politikasının yönü açısından kritik olacağını ifade etti.