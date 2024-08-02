ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kaldı

ABD'de piyasaların merakla bekldiği kritik istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam artışı temmuz ayında beklentilerin gerisinde kaldı.

Temmuz ayında istihdam bir önceki aya göre 114 bin arttı. Ekonomistler ise 175-185 bin seviyesinde artış bekliyordu.

Haziran ayı istihdam artışı 206 binden 179 bine ve Mayıs verisi 218 binden 216 bine revize edildi.

İşsizlik oranı Haziran ayındaki yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıktı. İş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 olarak gerçekleşti.

Ortalama saatlik kazançlar %0,23 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 3,7 olan beklentinin altında yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında özel sektörde artış 97 bin ve kamuda 17 bin oldu. İmalat sektöründe istihdam 1000 arttı.

ABD'de açıklanan istihdam verisinin ardından ons altın yüzde 1'den fazla yükselerek 2.474,31 dolara kadar çıktı. Dolar endeksinde de gerileme görülerek 103,18 seviyesine kadar çekildi. Euro, ABD Doları karşısında 1,08969'a kadar yükseldi.

Piyasa Fed'in eylülde 50 baz puan faiz indirmesi olasılığını fiyatlıyor

ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yükselmesinin ardından yatırımcılar, Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi ile politikayı gevşetmeye başlayacağını fiyatlıyorlar.

Faiz oranı vadeli işlem sözleşmeleri, istihdam verisi öncesi eylülde 25 baz puan indirim olasılığını yüzde 70 olarak gösterirken, şimdi 50 baz puan indirimi yaklaşık %70'lik bir şansı yansıtıyor.