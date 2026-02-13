Piyasalar ne tepki verdi? Kritik ABD enflasyonu beklentilerin altında kaldı

ABD’de ocak ayında tüketici fiyat artışı beklentilerin altında kalarak enflasyonda ivme kaybına işaret etti.

Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı. Aylık enflasyonda artış beklentisi yüzde 0,3 olurken, yıllık enflasyonda da beklenti yüzde 2,5 olması yönünde olmuştu.

Bu verilerle, Nisan 2025’te Başkan Donald Trump’ın agresif gümrük tarifelerini açıklamasının ardından görülen seviyelere geri dönüş oldu.

Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE de yıllık yüzde 2,5 arttı. Ekonomistler her iki gösterge için de yıllık yüzde 2,5 artış bekliyordu.

Aylık bazda ise manşet TÜFE mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 0,2, çekirdek bazda yüzde 0,3 yükseldi. Beklentiler her iki kalem için de yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'de tahminlerin altında açıklanan TÜFE rakamları sonrasında Wall Street'te vadeliler pozitife dönerken, 10 yıllık Amerikan tahvil faizi yüzde 4,07 seviyesinden Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Beklentilerin altında kalan TÜFE rakamları sonrasında ons altın da yükseliş yönünde hareketlendi. 4.967 dolar seviyesinden verinin açıklanmasıyla 4.999 dolara kadar çıkan altın, 4.980 seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Gümüş de verinin ilk açıklandığı anlarda 77 dolardan 79 dolara çıktı. 78 dolar seviyelerinde yüzde 5 değer kazancıyla işlem görüyor.

Dolar endeksi de enflasyon verisiyle birlikte 97 dolar seviyelerinden 96 dolar seviyelerine geriledi.