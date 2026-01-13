Altın ve gümüş rekor kırdı: ABD enflasyonu açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (CPI-U) aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 0,3 yükseldiğini açıkladı. Son 12 ayda tüm maddeler endeksi yüzde 2,7 arttı.

Ekonomistler de tüketici fiyatlarını aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artmasını bekliyorlardı.

Aralık ayındaki artışta en büyük etki, yüzde 0,4 yükselen konut endeksinden kaynaklandı. Yiyecek endeksi aylık yüzde 0,7 artarken, evde tüketilen gıda endeksi ve dışarıda tüketilen gıda endeksi de aynı oranda yükseldi.

Gıda alt gruplarından diğer gıdalar yüzde 1,6, tahıl ve unlu mamuller yüzde 0,6, meyve ve sebzeler yüzde 0,5, alkolsüz içecekler yüzde 0,4 ve süt ürünleri yüzde 0,9 artarken, et, tavuk, balık ve yumurta endeksi yüzde 0,2 geriledi; yumurta fiyatları ise yüzde 8,2 düştü. Dışarıda yemek endeksi yüzde 0,7 artarken, servisli yemek yüzde 0,8 ve sınırlı servisli yemek yüzde 0,6 yükseldi.

Çekirdek enflasyon yükseldi

Enerji endeksi aylık yüzde 0,3 arttı. Doğalgaz yüzde 4,4 yükselirken, benzin yüzde 0,5, elektrik yüzde 0,1 düştü. Son 12 ayda enerji endeksi yüzde 2,3 artarken, doğalgaz yüzde 10,8, elektrik yüzde 6,7 yükseldi ve benzin yüzde 3,4 geriledi.

Gıda ve enerji hariç tüm maddeler endeksi (çekirdek TÜFE) aralıkta yüzde 0,2 yükseldi. Konut endeksi yüzde 0,4 artarken, kira ve ev sahipliği eşdeğeri kira yüzde 0,3 yükseldi. Otel konaklama endeksi yüzde 2,9 arttı. Rekreasyon endeksi yüzde 1,2 ile aralık ayı için kaydedilen en yüksek aylık artışı gösterdi.

Uçak biletleri yüzde 5,2, giyim yüzde 0,6, kişisel bakım yüzde 0,4, eğitim yüzde 0,2, sağlık hizmetleri yüzde 0,4 yükseldi; hastane hizmetleri yüzde 1,0, hekim hizmetleri yüzde 0,3 ve reçeteli ilaçlar yüzde 0,1 arttı.

Enflasyon verisi sonrası altın ve gümüş rekor kırdı

ABD'de açıklanan ve beklentilere paralel gelen enflasyon verilerinin ardından altın ve gümüş fiyatı hareketlendi.

Veri sonrasında gelen alımlarla ons altın 4620,95 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,4 artışla 4613 dolar civarında işlem görüyor.

Gümüş fiyatı, altından daha hızlı bir hareket izlemeye devam etti ve rekorunu 87,82 dolara taşıdı. Ons gümüş şu sıralarda yüzde 3 civarında artışla 87,73 dolarda. platin fiyatı yüzde 2, paladyum yüzde 1 yukarıda seyrediyor.