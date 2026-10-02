Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD'de tarım dışı istihdamda aşağı yönlü sürpriz

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise 90 bin kişilik artış yönündeydi.

Ağustos verisi aşağı yönlü revize edildi

Ağustos ayında tarım dışı istihdam 162 bin kişi artmıştı. Söz konusu veri daha sonra 133 bin kişilik artış olarak aşağı yönlü revize edildi.

Eylülde açıklanan 29 bin kişilik artış, böylece istihdam piyasasındaki ivme kaybının belirginleştiğine işaret etti.

İmalat sektöründe istihdam sınırlı arttı

İmalat sektöründeki istihdam artışı da eylül ayında sınırlı kaldı. Sektörde istihdam 9 bin kişi arttı.

İşsizlik oranı yüzde 4,2 oldu

ABD'de eylül ayında işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,8 olarak kaydedildi ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Veriler, ABD iş gücü piyasasında istihdam artışının beklentilerin altında kaldığını ve işsizlik oranının öngörülenden daha yüksek gerçekleştiğini ortaya koydu.