Piyasaların Fed'den beklentileri netleşti: Faiz indirimi umudu yaza kaldı!

Bloomberg tarafından 75 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen son ankete göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması beklenen tarih mart ayından haziran ayına kaydı. Ekonomideki güçlü büyüme verileri ve kalıcı enflasyon baskıları, Fed’in temkinli duruşunu destekleyen temel faktörler olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz ay yapılan ankette ilk faiz indiriminin mart ayında gerçekleşeceği öngörülürken, enflasyonist baskıların devam etmesi ve iş gücü piyasasındaki dengelenme sinyalleri bu takvimin ertelenmesine neden oldu.

Ekonomistler, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin en azından gelecek yılın ortasına kadar yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

Fed yetkililerinin, 2025 yılını üç ardışık faiz indirimiyle kapatmalarının ardından önümüzdeki hafta yapacakları toplantıda faizleri sabit tutmaları bekleniyor. Ankete katılan uzmanlar, bu yılın ikinci ve son faiz indiriminin ise eylül ayında gerçekleşeceği öngörüsünü koruyor.

Ekonomik büyüme beklentileri aştı

Fed üzerindeki acil faiz indirimi baskısı, 2021'den bu yana görülen en güçlü çeyreklik büyüme performanslarından biriyle hafiflemiş durumda. Dördüncü çeyrek GSYH büyüme tahmini, ekonomistlerin önceki beklentilerini ikiye katlayarak yüzde 2,1 seviyesine yükseldi. Ayrıca, hükümetin kapanma sürecinin büyüme üzerindeki etkisinin önceden korkulduğu kadar derin olmayacağı öngörülüyor.

Anket, Trump yönetiminin Fed'in bağımsızlığına yönelik hamlelerinin arttığı bir dönemde gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı’nın ankete başlanmadan kısa süre önce merkez bankasına mahkeme celbi tebliğ etmesi ve Yüksek Mahkeme’nin, Başkan’ın Fed Guvernörü Lisa Cook’u görevden alıp alamayacağına dair bu hafta yaptığı duruşma, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

KPMG Başekonomisti Diane Swonk, duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Fed'in yaptığı işlerin çoğu güvene dayalıdır; bu, piyasa temelli bir ekonominin temelidir. Güven sarsıldığında, tüm işlemler daha maliyetli hale gelir.