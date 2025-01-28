Piyasaların gözü Fed ve Trump'ta!

ABD’de Başkanlık koltuğuna oturan Trump’ın açıklamaları ve hamleleri piyasaların odağında yer alıyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı beklenirken, bu toplantıda indirim olup olmaması fiyatlamaların yönünü belirliyor.

LHMeyer analistleri, işgücü piyasasının istikrar kazanıyor gibi göründüğünü ancak bunun Fed'in para politikası duruşunun ekonomi üzerinde hala olumsuz bir etki yaratmadığı anlamına gelmediğini savundular.

Bu durum, Fed'in bu hafta muhtemelen bir faiz indirimi yapmamasının ardından, bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini sağlayacak.

LHMeyer, “Yıl ortasına kadar, hala yüzde 4'ün oldukça üzerinde olan bir politika faizinin gerçekten de hala kısıtlayıcı olduğunun daha belirgin olmasını bekliyoruz” dedi.

LHMeyer, gümrük tarifelerinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratarak 2025'te yüzde 2,5 enflasyona katkıda bulunabileceğini, ancak bunun Fed'in faiz indirimine gitmesini engellemeyecek kadar hafif bir etki olacağını vurguladı

Fed kararına olumlu tepki verilmesi muhtemel

Crédit Mutuel Asset Management kıdemli piyasa stratejisti François Rimeu, piyasaların Fed'in faiz kararına ılımlı bir şekilde olumlu tepki vermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Rimeu, Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde olası faiz indirimlerine ilişkin iyimser görünümünün finansal piyasalardan gelen olumlu tepkiyi destekleyebileceğini belirtti.

Rimeu, ABD'nin dirençli ekonomisi ve hedefin üzerindeki enflasyonu göz önüne alındığında, Fed'in bu hafta faiz oranlarını sabit tutmasının yaygın olarak beklendiğini ifare etti.

Piyasalar Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini yüzde 99 olarak fiyatlıyor.

Trump'ın tarife tehditleri euroyu daha fazla zayıflatabilir

ING analisti Francesco Pesole, ABD Başkanı Trump'ın yüzde 2,5'ten “çok daha büyük” evrensel gümrük vergileri tehdidinin ardından Euro'nun daha fazla düşüş yaşayabileceğini söyledi.

Pesole, gece gelen gümrük vergisi haberlerinin ardından Euro için “kısa vadeli risk dengesinin tekrar aşağıya kaydığını” savundu.

Pesole, Hazine'nin aktif planlaması göz önüne alındığında tarife tehdidinin daha ciddi algılanabileceğini belirterek, "Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın geniş çapta beklenen 25 baz puanlık faiz indirimine ve perşembe günü daha fazla indirim için olası sinyallere kıyasla euro için daha önemli" dedi.

Euro'nun net bir iç pozitif katalizörden yoksun olmaya devam ettiğine işaret eden Pesole, 1,0400 doların altına dönüşün garantili göründüğünü söyledi.

Piyasaların odağı Trump yönetiminin alacağı kararlar olacak

Dolar, Trump'ın gümrük vergileri açıklamasıyla yükselişe geçti. Trump'ın pazartesi günü yaptığı açıklamalar, yeni Hazine Bakanı Scott Bessent'in yüzde 2,5'lik bir küresel gümrük vergisi oranını tercih ettiği yönündeki haberlerle ilgili bir soruya yanıt olarak geldi.

Danske Bank analisti Kirstine Kundby-Nielsen, “Bu hafta piyasaların odağı büyük olasılıkla Trump yönetiminden gelecek gelişmelerde kalacak ve büyük sürprizlerin olası görünmediği Fed ve Avrupa Merkez Bankası toplantılarını gölgede bırakacak” dedi.

Fed çarşamba günü faiz kararını açıklayacak ve ardından perşembe günü ECB faiz kararını açıklayacak.