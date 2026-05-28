Piyasaların yönünü hangi veriler belirleyecek? İşte öne çıkan başlıklar
Kurban Bayramı nedeniyle yurt içinde piyasalar kapalı olurken, küresel piyasalarda gözler Euro Bölgesi güven endeksleri, ECB toplantı tutanakları ile ABD’de açıklanacak PCE enflasyonu, büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları verilerine çevrildi.
Küresel piyasalarda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içinde işlemler dururken, yatırımcıların odağında yurt dışında açıklanacak yoğun veri gündemi yer alacak. Özellikle Euro Bölgesi’nde ekonomik ve tüketici güven endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantı tutanakları takip edilirken, ABD’de büyüme, enflasyon ve istihdam verileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.
ABD tarafında günün en kritik başlığı, TSİ 15.30’da açıklanacak çekirdek PCE ve PCE enflasyon verileri olacak. Aynı saatte ABD büyüme (GSYH), dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları, kişisel gelirler ve kişisel harcamalar verileri de yayımlanacak. Veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından izlenecek.
Euro Bölgesi’nde saat 12.00’de ekonomik güven ve tüketici güven endeksleri açıklanacak. Ardından 14.30’da ECB’nin para politikası toplantı tutanakları piyasaların odağında olacak.
İşte yurt dışı piyasa takvimi..
08:00 - Japonya: Konut Başlangıçları / İnşaat Siparişleri
09:30 - İsviçre: İstihdam Seviyesi
09:45 - Fransa: ÜFE
10:00 - İspanya: Perakende Satışlar
11:00 - İtalya: Tüketici Güveni / İşletme Güveni
12:00 - Euro Bölgesi: Ekonomik Güven / Tüketici Güveni
12:00 - İtalya: Dış Ticaret Dengesi
12:30 - İtalya: 5 Yıl / 10 Yıl Vadeli Tahvil İhaleleri
13:00 - İtalya: ÜFE
13:00 - İspanya: İşletme Güveni
14:30 - Euro Bölgesi: ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları
15:30 - ABD: Çekirdek PCE / PCE / GSYH / Dayanıklı Mal Siparişleri / Haftalık İşsizlik Başvuruları / Kişisel Harcamalar / Kişisel Gelirler
15:30 - Kanada: Cari İşlemler Dengesi / Ortalama Haftalık Kazançlar
17:00 - ABD: Yeni Konut Satışları
17:30 - ABD: Haftalık Doğal Gaz Stokları
18:00 - ABD: Haftalık Petrol Stokları
18:30 - ABD: 4 Hafta / 8 Hafta Vadeli Tahvil İhaleleri
20:00 - ABD: 7 Yıl Vadeli Tahvil İhalesi