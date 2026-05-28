Piyasaların yönünü hangi veriler belirleyecek? İşte öne çıkan başlıklar

Küresel piyasalarda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içinde işlemler dururken, yatırımcıların odağında yurt dışında açıklanacak yoğun veri gündemi yer alacak. Özellikle Euro Bölgesi’nde ekonomik ve tüketici güven endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantı tutanakları takip edilirken, ABD’de büyüme, enflasyon ve istihdam verileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD tarafında günün en kritik başlığı, TSİ 15.30’da açıklanacak çekirdek PCE ve PCE enflasyon verileri olacak. Aynı saatte ABD büyüme (GSYH), dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları, kişisel gelirler ve kişisel harcamalar verileri de yayımlanacak. Veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından izlenecek.

Euro Bölgesi’nde saat 12.00’de ekonomik güven ve tüketici güven endeksleri açıklanacak. Ardından 14.30’da ECB’nin para politikası toplantı tutanakları piyasaların odağında olacak.

İşte yurt dışı piyasa takvimi..

08:00 - Japonya: Konut Başlangıçları / İnşaat Siparişleri

09:30 - İsviçre: İstihdam Seviyesi

09:45 - Fransa: ÜFE

10:00 - İspanya: Perakende Satışlar

11:00 - İtalya: Tüketici Güveni / İşletme Güveni

12:00 - Euro Bölgesi: Ekonomik Güven / Tüketici Güveni

12:00 - İtalya: Dış Ticaret Dengesi

12:30 - İtalya: 5 Yıl / 10 Yıl Vadeli Tahvil İhaleleri

13:00 - İtalya: ÜFE

13:00 - İspanya: İşletme Güveni

14:30 - Euro Bölgesi: ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları

15:30 - ABD: Çekirdek PCE / PCE / GSYH / Dayanıklı Mal Siparişleri / Haftalık İşsizlik Başvuruları / Kişisel Harcamalar / Kişisel Gelirler

15:30 - Kanada: Cari İşlemler Dengesi / Ortalama Haftalık Kazançlar

17:00 - ABD: Yeni Konut Satışları

17:30 - ABD: Haftalık Doğal Gaz Stokları

18:00 - ABD: Haftalık Petrol Stokları

18:30 - ABD: 4 Hafta / 8 Hafta Vadeli Tahvil İhaleleri

20:00 - ABD: 7 Yıl Vadeli Tahvil İhalesi