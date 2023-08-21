Piyasanın gözü BRICS ve Jackson Hole’de

HİLAL SARI

Bu hafta küresel piyasalarda yatırımcılar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) tutuklama kararı nedeniyle katılmadığı BRICS Liderler Zirvesi’nde ve Fed’in sıkılaşma politikalarının daha da belirginleşeceği Jackson Hole’de olacak.

Çin verileriyle sarsılan küresel yatırımcılar, bu hafta Johannesburg’da 22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika ev sahipliğinde gerçekleşecek BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) zirvesi sonrası jeopolitik dengelerin de değiştiği bir dönemde Jackson Hole’de gerçekleşecek merkez bankacılığı zirvesini yakından izleyecek. Johannesburg’daki zirveye Putin hariç tüm BRICS ülke ve hükümet liderleri katılıyor. Ayrıca Türkiye’nin de aralarında olduğu Suudi Arabistan, Arjantin ve Mısır gibi BRICS’e katılmak isteyen 40 ülkeden de resmi ve gayriresmi katılım olacağı bildiriliyor. Rusya ve Çin genişlemeyi desteklerken Brezilya G20’nin bir karşıtı olma potansiyeline sahip blokun genişlemesine karşı en dirençli ülke olarak biliniyor.

GENİŞLEYEN BRICS'TE ABD KARŞITLIĞI YÜKSELİŞTE

Ekonomik anlamda gelişmiş dünyaya karşı bazı politikalar geliştirebilecek ve doların rezerv para olarak kullanımını azaltma çabaları da olan BRICS dayanışması, şimdiden ABD’de “Acaba hükümetin belirli bir BRICS politikası mı olmalı artık?” tartışmalarını başlattı. Putin’in tutuklanmamak için bilerek katılmadığı ancak Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temsil ettiği zirveye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de katılacak. BRICS ülkeleri The Conversation’da yer alan analizde de vurgulandığı gibi son dönemlerde ABD’nin küresel liderliğine kafa tutan çıkışlar yapılan bir dayanışma. Diplomasi tarafında BRICS ülkeleri Ukrayna savaşında teknik olarak tarafsız kalırken, şu anda 23 resmi başvurunun da bulunduğu bir genişleme süreci de başladı. İran, Küba ve Venezuela’nın katılımının ABD karşıtı duruşu daha da güçlendirebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

ÇİN ZİRVE ÖNCESİ DANA ETİ İTHALAT YASAĞINI KALDIRDI

Çin ve Güney Afrika arasında diplomatik ilişkilerin 25. yılına da denk gelen zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için hoşgeldin seramonisi de düzenlenecek. Hacmen Güney Afrika’nın en büyük ticaret ortağı olan Çin, ülkede önemli yatırımcı ülkelerden biri. Liman ve su yönetimi gibi altyapı alanlarında yatırımları olan Çin, ülkede çok sayıda istihdam da yaratıyor. Şi ayrıca Çin-Afrika Liderler Diyaloğu toplantısına da Güney Afrikalı mevkidaşıyla birlikte eş başkanlık edecek. Şi’nin Güney Afrika ziyareti öncesi Çin Gümrük Birliği’nden “Güney Afrika’dan ithal edilen dana etine getirilen kısıtlamanın 17 Ağustos perşembe günü sonlandırıldığı” duyuruldu. Mart 2022’de Güney Afrika’daki FMD (el-ayak-ağız hastalığı) salgınının ardından Çin ülkeden dana eti ithalatını yasaklamıştı.

POWELL'IN KONUŞMASI OYNAKLIĞI ARTIRABİLİR

Fed Başkanı Powell'ın bu hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalarda Fed'in olası para politikası adımlarına ilişkin ipuçları beklenirken, söz konusu açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor. Kansas City Fed tarafından 1978'den bu yana düzenlenen merkez bankacılığı sempozyumunda güncel küresel ekonomik durum ele alınırken, para politikasının geleceğine ilişkin sözlü yönlendirmeler yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda 10 yıllık Hazine tahvillerinde 16 yılın zirvelerine yaklaşılırken, Çin’den gelen ve küresel yavaşlamanın gözle görülür hale geldiğini kanıtlayan ekonomik veriler sonrası hisse gibi riskli varlıklara yönelik tedirginlik de Jackson Hole haftasında devam edecek. LPL Financial'ın baş küresel stratejisti Quincy Krosby, tahvil getirilerindeki artış ve Çin endişeleri nedeniyle kırılganlığın ekime kadar devam etmesini bekliyor.