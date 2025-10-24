PMI verileri açıklandı: Avrupa'da işler düzeliyor mu?

HCOB öncü verilere göre, Euro Bölgesi’nde bileşik PMI çıktı endeksi eylüldeki 51,2 seviyesinden 52,2’ye yükselerek 17 ayın zirvesine ulaştı. Endeks, art arda 10'ncu ayda da 50 eşiğinin üzerinde kalarak büyümeyi sürdürdü.

Hizmet sektörü iş aktivitesi endeksi 51,3’ten 52,6’ya çıkarak 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat üretim endeksi 50,9’dan 51,1’e, imalat PMI ise 49,8’den 50,0’a yükseldi. Veriler, Almanya’da üretim büyümesinin 29 ayın zirvesine çıktığını, Fransa’da ise üretimin art arda 14. ayda gerileyerek şubattan bu yana en hızlı daralmayı yaşadığını gösterdi.

İstihdam büyümeye yöneldi

Yeni iş hacmi Nisan 2023’ten bu yana en güçlü artışını kaydederken, ihracat siparişleri yalnızca hafif oranda azaldı. İstihdam yeniden büyümeye dönerken, birikmiş işler sabit kaldı. Girdi maliyetlerindeki artış hız keserken, satış fiyatları son yedi ayın en yüksek oranında arttı.

Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia, "Fransa, Euro Bölgesi ekonomisinde giderek bir yük haline geliyor. Almanya’nın toparlandığı bir dönemde, Fransa’daki zayıflık bölge genelindeki büyümeyi sınırlandırıyor" dedi. De la Rubia, imalat sektöründeki durgunluğun altı aydır sürdüğünü ve şirketlerin talep düşüşüne uyum sağlamak için istihdamı azaltmaya devam ettiğini belirtti.

Dr. de la Rubia, hizmet sektöründeki fiyat artışlarının ılımlı seyrettiğini ve bu durumun Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda temkinli tutumunu desteklediğini ifade etti.

Almanya'da 29 ayın en hızlı büyümesi

Almanya’nın özel sektörü, dördüncü çeyreğin başında son iki buçuk yılın en güçlü büyümesini yaşadı. HCOB öncü verilere göre, hizmet sektöründeki canlılık büyümeyi desteklerken yeni siparişler ve birikmiş işlerde artış görüldü.

HCOB Flash Almanya Bileşik PMI çıktı endeksi eylüldeki 52,0 seviyesinden ekimde 53,8’e yükselerek Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hizmet sektörü iş aktivite endeksi 51,5’ten 54,5’e çıkarak 29 ayın zirvesine ulaştı. Buna karşın imalat üretim endeksi 53,0’dan 52,3’e gerileyerek üç ayın en düşük seviyesini gördü. İmalat PMI ise 49,5’ten 49,6’ya yükselerek son iki ayın en yüksek değerine ulaştı.

Yeni iş hacmi, ağustos ve eylüldeki küçük düşüşlerin ardından yeniden artış gösterdi. Artış oranı Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Ancak ihracat siparişlerinde hem imalat hem de hizmet sektörlerinde sınırlı düşüşler sürdü.

Fiyatlar yükseldi

Enflasyonist baskılar ekimde yeniden hızlandı. Girdi ve satış fiyatları son sekiz ayın en hızlı artışını kaydetti.

Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia, "Yılın son çeyreğine beklenmedik derecede iyi bir başlangıç yapıldı. Hizmet sektörü belirgin biçimde toparlanırken, imalat üretimi art arda sekizinci ayda yükseldi" dedi. Ancak, iş beklentilerindeki temkinli duruşun ekonomik görünümün hâlâ kırılgan olduğunu gösterdiğini vurguladı.

De la Rubia, otomotiv ve makine sektörlerinde yarı iletken tedarik sorunlarının sürdüğünü, buna karşın hizmet sektörünün artan talep ve istihdamla toparlanma sinyalleri verdiğini belirtti.

İngiltere’de de hızlanma

İngiltere’nin özel sektörü ekim ayında yeniden ivme kazandı. S&P Global öncü verilere göre, üretim artışı hızlanırken maliyet enflasyonu Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Bileşik PMI çıktı endeksi eylüldeki 50,1 seviyesinden 51,1’e yükselerek son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü iş aktivitesi endeksi 50,8’den 51,1’e çıkarken, imalat üretim endeksi 45,7’den 51,2’ye yükselerek 13 ayın zirvesine ulaştı.

İmalat PMI ise 46,2’den 49,6’ya çıkarak son 12 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

İstihdam kayıpları son 5 ayında en düşüğünde

Veriler, hizmet sektöründe ılımlı bir toparlanma ve imalat üretiminde 12 ay sonra ilk genişlemeye işaret etti. Yeni siparişlerdeki artış, özel sektörde istihdam kayıplarının mayıstan bu yana en düşük seviyeye gerilemesini sağladı.

Girdi maliyetlerindeki artış hızı zayıflayarak 11 ayın en düşük seviyesine inerken, hizmet fiyatlarındaki ılımlı artış üretici fiyat enflasyonunu da yavaşlattı.

S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, "Ekim ayı verileri, eylülde ekonominin dip noktasını gördüğüne dair umut veriyor. Üretim yeniden büyümeye geçti, hizmet talebi toparlandı ve enflasyon baskıları Bank of England’ın yüzde 2 hedefiyle uyumlu seviyelere geriledi" dedi.

Williamson, JLR siber saldırısının ardından üretimin kademeli yeniden başlamasının katkısına rağmen büyümenin hala zayıf seyrettiğini ve şirketlerin kasım bütçesi öncesinde yatırım ve istihdamda temkinli davrandığını vurguladı.