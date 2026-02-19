PMI verileri Euro'ya yön verecek

Commerzbank stratejisti Antje Praefcke, yayımladığı notta "Bu durum, temel veriler ve fiyat göstergeleri beklentilerin altında kalırsa euronun önümüzdeki haftalarda daha kırılgan hale gelmesine yol açabilir. Faiz indirimleri spekülasyonu yeniden güçlenebilir" ifadelerini kullandı.

Hafta başında açıklanan Almanya ZEW endeksi, şubat ayında ekonomik beklentilerin gerilediğini göstermişti. Bu sonuç, mali teşviklerin büyümeyi destekleyeceği yönündeki beklentileri zayıflatırken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine devam etmeyeceği yönündeki piyasa güvenini de azalttı.

Praefcke’ye göre, bu nedenle PMI verileri euro için kritik önem taşıyor. Zayıf bir tablo, ECB’nin para politikasında daha gevşek bir çizgiye yönelebileceği beklentilerini artırabilir.