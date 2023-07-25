Politbüro'dan destek sözü geldi; hisseler uçuşa geçti

Çin hisse senetleri, Politbüro'nun istihdamı artırma ve dolambaçlı ekonomik toparlanmayı canlandırma sözü vermesinin ardından sıçrama yaptı.

Çin'de Politbüro'nun zor durumdaki emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve düzeltme" sözü vermesinin ardından Hong Kong hisse senetleri güçlü bir toparlanma yaşadı. Hang Seng endeksinde primler %3 yükseldi.

Pekin'in en üst düzey karar alma organı Politbüro ayrıca tüketimi artırma ve borç riskleriyle mücadele etme vaatlerinin yanı sıra "istikrarlı istihdamı stratejik bir hedefe yükseltme" sözü verdi.

Geçtiğimiz hafta hayal kırıklığı yaratan ekonomik verilerin ardından gelen bu açıklama, büyümeyi desteklemek için politika desteği çağrılarının yenilenmesine yol açtı.

Çin hisse senetlerinin tamamı da yükselirken, Shenzhen Bileşik Endeksi yaklaşık %2, Şangay Bileşik ise %1,18 oranında artış kaydetti.

Diğer Asya piyasaları da çoğunlukla yeşildeydi. Güney Kore gösterge endeksi Kospi yatayda işlem görürken, Kosdaq %1 artış gösterdi. Bu durum, ülkenin ikinci çeyrek gayri safi yurtiçi hasılasında önceden yapılan tahminlere göre yıllık bazda %0,9'luk bir büyüme görmesinin ardından geldi.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 Pazartesi günkü kazançlarını genişleterek %0,33 yükseldi. Ancak, Japonya'da Nikkei 225 0,18 düşerken, Topix %0,13 yükseldi.