Polonya enflasyonunda sürpriz gevşeme: Faiz artış baskısı masadan kalkıyor mu?

Ekonomideki genel beklentilerin fiyat artış hızının %3,5 barajını aşacağı yönünde yoğunlaştığı bir dönemde gelen bu son veri, temel fiyat baskılarının tahmin edilenden daha yumuşak bir patikada ilerlediğini gösteriyor. Mayıs ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya kıyasla %0,3 oranında gerilemesi, ülkede son bir yıldır ilk kez aylık bazda bir fiyat düşüşü yaşandığı anlamına geliyor. Nisan ayında kaydedilen %0,6’lık aylık artış trendinin bu şekilde tersine dönmesi, iç piyasada maliyet baskılarının en azından kısa vadede hız kestiğinin en net işareti olarak okunabilir.

Gıda fiyatlarındaki istikrar akaryakıt yükünü hafifletti

Ortaya çıkan bu olumlu tabloda, özellikle gıda ve alkolsüz içecek grubundaki fiyat artış hızının nisan ayındaki %1,9 seviyesinden sert bir frenle %0,5’e kadar çekilmesi ana belirleyici oldu. İç piyasadaki gıda arzının yarattığı bu konfor alanı; jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yıllık bazda %5,0 artan konut-enerji maliyetleri ile %12,3 yükselen akaryakıt fiyatlarının bütçeye getirdiği yükü tamamen dengelemeyi başardı. Gıda fiyatlarındaki bu kararlı duruş, küresel enerji borsalarındaki dalgalanmaların genel endeks üzerindeki yıkıcı etkisini de tek başına sınırlamış oldu.

Para politikasında ‘bekle-gör’ dönemi başlayabilir

Enflasyonun %2,5 seviyesindeki resmi hedefin kabul edilebilir üst sınır bandında kalmaya devam etmesi, son haftalarda küresel riskler nedeniyle rotayı faiz artışına çevirmeyi tartışan ekonomi yönetiminin de elini rahatlatacaktır. Sıkılaşma takvimini bir süre daha erteleme alanı bulan politika yapıcıların, faiz oranlarını mevcut seviyelerde sabit tutarak yaz aylarındaki tüketim eğilimlerini izlemeyi tercih etmesi kuvvetle muhtemel. Bu durum, Polonya Zlotisi ve ülke tahvillerine yönelik yatırımcı algısını da daha dengeli bir zemine oturtacaktır.