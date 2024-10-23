Polonya, Rus Konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yaptığı açıklamada, son günlerde savcılık tarafından mahkemeye ülkedeki sabotaj girişimlerinin ardında yabancı istihbarat örgütünün bulunduğuna dair güçlü kanıtlar sunulduğunu söyledi. Sikorski, "Dışişleri Bakanı, olarak Polonya ve müttefik ülkelerdeki sabotaj girişimlerinin ardında Rusya Federasyonu’nun bulunduğu bilgisine sahibim, bu nedenle Rusya Federasyonu’nun Poznan’daki konsolosluğunun faaliyet izninin geri çekilmesi kararı aldım. Konsolosluğun personeli ise Polonya Cumhuriyeti’nde istenmeyen kişi olarak kabul edilecektir" dedi.

Sikorski, Rusya’dan yürütmekte olduğu hibrit savaşına son vermesini talep etti. Hibrit savaşının devamı durumunda sıradaki adımları atma hakkını saklı tuttuklarını belirten Sikorski, "Bir adım dahi geri atmayacağız, Polonya Cumhuriyeti’ni, Polonyalıları savunuyoruz" dedi.

"Rusya’nın yanıtı acı verici olacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Polonya’nın kararını bir sonraki düşmanca adım olarak nitelendirerek, Rusya’nın yanıtının acı verici olacağını söyledi. Rusya Federasyonu’nun başkent Varşova’daki Büyükelçiliği dışında Polonya’nın Gdansk, Krakow ve Poznan şehirlerinde konsoloslukları bulunuyor.