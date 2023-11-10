Portekiz erken seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa televizyonda yaptığı konuşmada, Costa'nın Aralık ayı başında resmen aklanmasından önce milletvekillerinin giden hükümetin 2024 bütçesine son onayı verebileceklerini söyledi.

2015'ten bu yana başbakanlık görevini yürüten Costa, parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip Sosyalist bir hükümete liderlik ediyordu.

Geçen ayın sonlarında yapılan bir ankette Sosyalistler neredeyse %29'luk bir desteğe sahipti. Ancak parlamentodaki en büyük muhalefet grubu olan merkez sağ parti PSD sadece 3,7 puan gerideydi. Aşırı sağcı Chega partisi ise %14,6'lık bir orana sahipti.

Portekiz en son Ocak 2022'de erken genel seçimlere gitmişti.

Yolsuzluk soruşturması Portekiz'in kuzeyindeki lityum arama imtiyazları, hidrojen üretimi ve Start Campus adlı bir şirket tarafından geliştirilen bir veri merkezi projesiyle ilgili.