Portekiz tahvil ihracıyla 4 milyar Euro borçlandı
Portekiz, yeni bir 10 yıllık devlet tahvili ihracıyla 4 milyar Euro borçlandı.
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Haziran 2035 vadeli tahvil için talepler, ortak lider yöneticilerden gelen 1,32 milyar Euro da dahil olmak üzere 25 milyar Euro'nun üzerinde gerçekleşti.
Tahvil üzerindeki spread, mid-swaps'in 55 baz puan üzerinde belirlendi.
Tahvil ihracına BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan ve Morgan Stanley liderlik etti.
Küresel Ekonomi