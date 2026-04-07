Portföylerin yeni yıldızı: Avrupa savunma ekosistemi

Geleneksel imalat kollarında, özellikle otomotiv ve kimya gibi enerji yoğun sektörlerde yaşanan yapısal yavaşlamaya rağmen, savunma sanayi kıta genelinde istihdam ve teknolojik inovasyonun yeni merkezi haline geldi. Küresel savunma harcamalarının 2026 sonunda 2,6 trilyon doları aşması beklenirken, Avrupa bu büyük nakit akışını doğrudan kendi sanayi tesislerine enjekte ediyor. Savunma devlerinin sipariş defterlerinin on yıllık doluluk oranlarına ulaşması, bu sektörü artık geçici bir kriz yönetimi alanı değil, kıtanın stratejik altyapı yatırımı olarak konumlandırıyor. Yatırımcılar artık sarsılan perakende veya teknoloji hisseleri yerine, devletlerin on yıllık alım garantileriyle korunan savunma ekosistemine yöneliyor.

Sanayi politikalarında teknolojik bağımsızlık ve büyüme dönemi başlıyor

Avrupa hükümetleri, bütçe disiplini tartışmalarını bir kenara bırakarak savunma harcamalarını kalıcı sanayi stratejilerinin merkezine yerleştirdi. Almanya, Polonya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke, savunma bütçelerini GSYH’nin %2’sinin üzerine sabitleyerek sanayiye can suyu pompalıyor. Bu hamle sadece mühimmat üretimini artırmakla kalmıyor; drone teknolojileri, otonom sistemler ve siber savunma alanında faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji şirketinin ana akım sanayiye dahil olmasını sağlıyor. Artık yazılımdan ileri malzeme bilimine kadar birçok sektör, savunma sanayinin sunduğu uzun vadeli sözleşmeler ve Ar-Ge fonlarıyla dönüşerek Avrupa’nın teknolojik özerkliğini inşa ediyor.

Tedarik zincirinde yerelleşme stratejisi üretimi Avrupa’ya geri çağırıyor

Küresel lojistik aksamalar ve dışa bağımlılık riskleri, Avrupa’yı savunma tedarik zincirinde radikal bir yerelleşme kararına itti. Yeni stratejik hedefler doğrultusunda, kritik savunma bileşenlerinin en az %65’inin kıta sınırları içinde üretilmesi şartı, yerel üreticiler için devasa bir pazar kapısı aralıyor. Bu yakın coğrafya üretim modeli, yıllardır Asya’ya kayan üretim bantlarının savunma odaklı olarak Avrupa’ya geri dönmesini sağlıyor. Savunma sanayi artık sadece bir güvenlik gerekliliği değil; yüksek teknoloji üretimi, nitelikli istihdam ve ekonomik direncin en güçlü kalesi olarak Avrupa’nın endüstriyel geleceğini şekillendiriyor. Polonya'nın savunma bütçesini GSYH'nin %4'üne çekmesi veya Almanya'nın 100 milyar Euro’luk özel fonu, bu devasa motorun yakıtını oluşturuyor.