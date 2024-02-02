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Powell, CBS News'un programına katılacak: Mesajlar takip edilecek

Fed Başkan Powell, pazar günü CBS News'un 60 Dakika programına katılacak. Burada enflasyon riskleri, beklenen faiz indirimleri ve bankacılık sisteminin tartışılması bekleniyor.

Haber Merkezi
Foreks
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Powell, CBS News'un programına katılacak: Mesajlar takip edilecek
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın pazar günü CBS News'in 60 Dakika programına katılacağı ve diğer konuların yanı sıra enflasyon riskleri, beklenen faiz indirimleri ve bankacılık sistemini tartışacağı belirtildi.

CBS, Powell'ın programa katılacağını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Powell en son Nisan 2021'de programa katılmıştı.

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