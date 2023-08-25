Powell: Daha fazla faiz artışına hazırız

Küresel piyasaların kilitlendiği Jackson Hole konuşmasında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eğer uygun olursa daha fazla faiz artışına hazır olduklarının altını çizerek, "Enflasyon sürdürülebilir yüzde 2 hedefine hareket edene kadar faizlerin kısıtlayıcı seviyede tutma niyetindeyiz" dedi.

Powell, enflasyonun 'çok yüksek' olduğunu ve "faizlerin enflasyonu kontrol edecek kadar yüksek olup olmadığının netleşmediğini" söyleyerek piyasalara şahin bir mesaj verdi. Powell'ın bu sözleri sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaştığı bilinen merkez bankasının 2023 yılı içinde en az bir faiz artırımı daha yapabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Powell, son derece yüksek seviyede kalmaya devam eden enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2’ye düşeceğinden emin olan kadar faizleri kısıtlayıcı bir seviyede tutmaya niyetli olduklarını belirterek, “Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek" dedi.

Dünya genelinde Fed, ECB ve BoE gibi merkez bankaları ve ardından gelişmekte olan ülke merkez bankaları enflasyon canavarıyla mücadele için 2022 yılında tarihin en agresif sıkılaşma döngülerinden birini başlatmış, ABD'de 41 yılın zirvesini gören enflasyon faiz artışlarıyla bilinçli bir yavaşlama sayesinde düşürülmüştü.

Piyasalar ne tepki verdi?

Altının ons fiyatı, 1920 dolarda hareket ederken, Powell'ın konuşmasıyla dalgalandı. Önce 1922 dolara kadar yükselen sarı maden, sonrasında 1909 dolara kadar geriledi. Altın, saat 17.30 itibarıyla yüzde 0,28 düşüşle 1911 dolarda hareket etti.

Zirvenin ikinci gününde erken saatteki işlemlerde 104,31 düzeyine kadar çıkan dolar endeksi 21 yılın zirvelerine yakın seyrini koruyor. Endeks 17.30 itibariyle konuşma sonrası 104,16 düzeyinden işlem gördü.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi, Powell'ın konuşması sonrası 1,10 baz puan düşerek yüzde 4,224 seviyesine geriledi.

ABD'de 2 yıllık tahvil faizi yüzde 5,08 ile temmuzdan beri en yüksek seviyesine çıktı.