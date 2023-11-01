Powell: Daha sıkı şartların devam etmesi gerekli

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Temkinli olarak ilerlemeye devam edileceğini belirten "Powell, Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye güçlü şekilde bağlıyız" dedi.

Fed Başkanı, enflasyonun hedefin oldukça üzerinde olmaya devam ettiğinin altını çizerken, "Duruşumuz kısıtlayıcı, sıkılaştırmanın tam etkisi henüz hissedilmedi" mesajını verdi.

Aralık toplantısı konusunda bir karar verilmediğini söyleyen Powell, faiz indirimlerinin şu an gündemlerinde olmadığını değerlendirdi.

Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Birkaç aylık iyi enflasyon verisi yapmak istediğimize göre daha sadece başlangıç

İş gücü talebi hala arzı aşıyor

Sınırlayıcı duruşumuz ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor

Toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek karar vermeye devam edeceğiz

Daha fazla sıkılaştırma gerekip gerekmediğini belirlerken kümülatif sıkılaştırmayı, gecikmeli etkiyi, ekonomik ve finansal gelişmeleri hesaba katacağız

Başardığımızdan henüz emin değiliz

Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirecek politika duruşunu başardığımızdan henüz emin değiliz

Daha sıkı şartların devam etmesi gerekli

Uzun vadeli faiz oranları daha yüksek politika faizlerinin bir yansıması olamaz

Aralık toplantısı konusunda bir karar vermedik

Aralık toplantısına kadar veriler gelecek ve finansal koşulları, dünyayı da takip ediyoruz

Faiz indirimi gündemde yok

Faiz indirimini şu anda düşünmüyoruz, enflasyonun yüzde 2'ye geldiğinden emin olduktan sonra faiz indirimi zamanlamasını kendimize soracağız

Şu anda odak noktamız para politikasını yeterince sınırlayıcı olup olmadığı

Şu anda sorulması gereken soru faizleri daha fazla artırmamız gerekip gerekmediği olmalı