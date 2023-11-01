Powell: Daha sıkı şartların devam etmesi gerekli
Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarda, sıkılaştırmanın tam etkisinin henüz hissedilmediğine vurgu yaparken, "Daha sıkı şartların devam etmesi gerekli" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Temkinli olarak ilerlemeye devam edileceğini belirten "Powell, Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye güçlü şekilde bağlıyız" dedi.
Fed Başkanı, enflasyonun hedefin oldukça üzerinde olmaya devam ettiğinin altını çizerken, "Duruşumuz kısıtlayıcı, sıkılaştırmanın tam etkisi henüz hissedilmedi" mesajını verdi.
Aralık toplantısı konusunda bir karar verilmediğini söyleyen Powell, faiz indirimlerinin şu an gündemlerinde olmadığını değerlendirdi.
Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Birkaç aylık iyi enflasyon verisi yapmak istediğimize göre daha sadece başlangıç
İş gücü talebi hala arzı aşıyor
Sınırlayıcı duruşumuz ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor
Toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek karar vermeye devam edeceğiz
Daha fazla sıkılaştırma gerekip gerekmediğini belirlerken kümülatif sıkılaştırmayı, gecikmeli etkiyi, ekonomik ve finansal gelişmeleri hesaba katacağız
Başardığımızdan henüz emin değiliz
Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirecek politika duruşunu başardığımızdan henüz emin değiliz
Daha sıkı şartların devam etmesi gerekli
Uzun vadeli faiz oranları daha yüksek politika faizlerinin bir yansıması olamaz
Aralık toplantısı konusunda bir karar vermedik
Aralık toplantısına kadar veriler gelecek ve finansal koşulları, dünyayı da takip ediyoruz
Faiz indirimi gündemde yok
Faiz indirimini şu anda düşünmüyoruz, enflasyonun yüzde 2'ye geldiğinden emin olduktan sonra faiz indirimi zamanlamasını kendimize soracağız
Şu anda odak noktamız para politikasını yeterince sınırlayıcı olup olmadığı
Şu anda sorulması gereken soru faizleri daha fazla artırmamız gerekip gerekmediği olmalı