Powell: Faizleri iki kere daha artırmak uygun olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gerçekleştirdiği konuşmasında önemli mesajlar verirken, "Faizleri bu yıl iki kere daha artırmak uygun olacak" dedi. Başkan Powell, Fed üyelerinin güçlü bir çoğunluğunun faiz artışlarında biraz daha gidilecek yol olduğunu düşündüğünü söyledi.

Powell, "Federal bütçe sürdürülemez bir patikada, düzeltilmesi gerekiyor" dedi ve "Tedarik zincirlerindeki iyileşmenin ilerlediğini görüyoruz" olarak ekledi.