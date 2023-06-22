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Powell: Faizleri iki kere daha artırmak uygun olacak

Fed Başkanı Powell, bugün gerçekleştirdiği konuşmasında önemli mesajlar verirken, faizleri bu yıl iki kere daha artırmanın uygun olacağını belirtti.

Haber Merkezi
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gerçekleştirdiği konuşmasında önemli mesajlar verirken, "Faizleri bu yıl iki kere daha artırmak uygun olacak" dedi. Başkan Powell, Fed üyelerinin güçlü bir çoğunluğunun faiz artışlarında biraz daha gidilecek yol olduğunu düşündüğünü söyledi.

Powell, "Federal bütçe sürdürülemez bir patikada, düzeltilmesi gerekiyor" dedi ve "Tedarik zincirlerindeki iyileşmenin ilerlediğini görüyoruz" olarak ekledi.

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