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Powell: Gümrük vergilerinin etkisi beklenenden büyük olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileriyle ilgili "Etkisi beklenenden daha büyük olacak" değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi
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Powell: Gümrük vergilerinin etkisi beklenenden büyük olacak
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Fed Başkanı Jerome Powell ABD'de Ekonomi Gazetecileri Birliği'nde konuştu.

Trump'ın açıkladığı gümrük vergilerinin ekonomide etkisinin beklenenden daha büyük olacağını belirten Powell "Daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme olacak. Ne olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Powell yüksek vergilerin ekonomide etkisini göstereceğini ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükselteceğini ifade etti.

Para politikasında değişikliğe gitmek için erken olduğunu dile getiren Powell "Suların durulmasını izlemek için iyi bir zaman. Önümüzü gördükten sonra doğru politika adımını atacağız" diye konuştu.

Yeni ekonomi yönetiminin ticarette ve regülasyon tarafında değişiklikler yaptığını kaydeden Powell "Bu politikaların kısa vadeli etkilerinin nasıl olacağını göremiyoruz. Mevcut belirsizlik ortamı devam edecek gibi gözüküyor" ifadesini kullandı.

Fed Başkanı konuşmasında, siyasi tartışmaların parçası olmak istemediklerini söyleyerek "Merkez Bankası olarak bağımsızlığımızı korumak için bize atanmamış konularda yorum yapmamalıyız." dedi.

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