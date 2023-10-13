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Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde konuşacak

Fed Başkanı Powell, Fed'in kasım ayında yapılacak toplantısından önce son konuşmasını 19 Ekim'de New York Ekonomi Kulübü'nde yapacak.

Haber Merkezi
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, FOMC'nin 31 Ekim'de başlayacak 2 günlük toplantısı öncesindeki son konuşmasını 19 Ekim'de New York Ekonomi Kulübü'nde yapacak.

Fed'in haftalık etkinlik programına göre Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde öğle etkinliğinde konuşma yapacak ve bir moderatörün sorularını yanıtlayacak.

Fed yetkililer, FOMC toplantıları başlamadan önceki ikinci Cumartesi gününden itibaren başlayarak toplantı bitimine kadar ekonomi veya politika görünümü hakkında kamuoyu önünde yorum yapamıyorlar.

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