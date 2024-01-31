Powell: Martta faiz indirimi beklemiyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Powell, "Politika faiz oranımız büyük olasılıkla tepe noktada. Eğer ekonomi beklendiği gibi gelişir ise faizleri bu yıl düşürebiliriz. Ancak ihtiyaç olur ise, cari politika faizini daha uzun süre devam ettirmeye hazırız" şeklinde değerlendirirken; soru-cevap kısmındaki konuşmalarda, "Martta faiz indirimi beklemiyoruz" dedi.

Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ekonomi iyi bir ilerleme gösterdi, enflasyon aşağı geldi. Enflasyon son dönemde kayda değer şekilde aşağı geldi, ancak hala hedefin üzerinde. Enflasyonun izleyeceği patika belirsiz, ancak biz enflasyonu yüzde 2'ye döndürmeye tamamen bağlıyız.

Geçtiğimiz 2 yılda para politikası ciddi şekilde sıkılaştı, politika faiz oranı sınırlayıcı bölgeye geldi. Hedefleri başarmaya yönelik riskler daha iyi bir dengeye geliyor.

Politika faiz oranımız büyük olasılıkla tepe noktada. Eğer ekonomi beklendiği gibi gelişir ise faizleri bu yıl düşürebiliriz. Ancak ihtiyaç olur ise, cari politika faizini daha uzun süre devam ettirmeye hazırız.

Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz. İyi verilere ve bu iyi verilerin devam etmesine ihtiyacımız var.

Ekonomi sağlıklı giderse faiz indirilebilir

Komite'deki neredeyse her üye bu yıl faizleri düşürmenin uygun olacağını düşünüyor. Yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir şekilde ulaşmak için biraz daha güvence görmek istiyoruz.

Ekonomi sağlıklı gider ise, istihdam güçlenir ise faiz indirilebilir.

Zafer ilan etmiyoruz

Ekonominin yumuşak inişte olduğunu söyleyecek durumda değiliz. Ücret artışları hala çok sağlıklı seviyelerde, doğru yere ilerliyoruz.

Enflasyonun yeniden yukarı gitmemesi bir risk, bu nedenle seçenekleri açık tutuyoruz, acele davranmıyoruz.

Martta faiz indirimi beklemiyoruz

Enflasyonun yüzde 2'nin altına gelmesini değil, yüzde 2 civarında istikrar kazanmasını istiyoruz

Yakın vadede Komite'nin faizleri azaltma yönünde bir kararlılığa geleceğine düşünmüyorum, riskleri değerlendireceğiz ve kararımızı önümüze çıkan verilere göre vereceğiz.

Fed'in marta kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil. Fed faiz indirimlerinde dikkatli olacak. Faiz indirimlerinin sayısı verilere bağlı olacak.