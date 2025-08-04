Powell sonrası için endişeler büyüyor! Analistler Fed’in ‘Trumplaşması’ riski uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefinde uzun süredir Fed Başkanı Jerome Powell bulunuyor. Faiz indirimleri noktasında Powell’ı gecikme ile suçlayan Trump’ın Fed konusundaki çağrıları gündemi meşgul ederken yönetimi yeniden oluşturma planları konusunda ekibinin hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

Yatırım şirketi Evercore ISI’ye göre Trump yönetiminin Fed’i yeniden şekillendirme fırsatı para politikası için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir.

“Fed’in ‘Trumplaşması’ riski daha büyük”

Analistler, riskin Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görev süresi dolmadan kovmaya çalışmasında değil, yeni atamalar yoluyla Fed’in bağımsızlığının daha geniş çapta aşınmasında olduğunu belirtiyorlar.

Evercore ISI’de başkan yardımcısı ve küresel politika ve merkez bankası stratejisi başkanı olan Krishna Guha şöyle konuştu:

"Trump’ın Powell’ı görev süresi dolmadan kovmaya çalışmasından ziyade, bu Trumplaştırma sürecinin Fed’in bağımsızlığını aşındırmasından ve 2026’ya kadar Fed’in tepki fonksiyonunda sarsıntıya yol açmasından daha çok endişeleniyoruz” dedi.

“Trump, Powell’a potansiyel bir halef atama konusunda firsata sahip”

Trump, Guvernör Kugler’in istifasının ardından Powell’a potansiyel bir halef atama konusunda erken bir fırsata sahip olacak. Evercore, Senato onayının hala bir gereklilik olduğunu belirtiyor ancak "Senato’nun tüm Yönetim Kurulu adaylıkları üzerinde titiz bir denetim yapacağına daha az güveniyoruz” diye ekliyor.

Guha, olası halefler arasında Kevin Warsh ve Kevin Hassett’i muhtemel dış adaylar olarak belirtirken, Thomas Waller’ın kurum içinden yükselebileceğini ifade ediyor. Hızlandırılmış zaman çizelgesi, onay süreci daha karmaşık olacak Dave Bessent’i devre dışı bırakabilir.

“Trump kendi tercihleriyle daha uyumlu bir başkan atayabilir”

Mevcut guvernörlerin 2026’da kaç tanesinin görevden ayrılacağına bağlı olarak, Fed Kurulu hızla değişebilir ve Trump birkaç koltuğu doldurarak agresif faiz indirimleri konusunda kendi tercihleriyle daha uyumlu bir başkan atayabilir.

İşte olası senaryolar

Evercore iki senaryo ortaya koyuyor. İyi huylu bir senaryoda, sadece birkaç değişiklik meydana gelir ve Fed, Trump tarafından atanan bir başkan tarafından yönetilir ancak mevcut normlar içinde çalışmaya devam eder. Guha, bu versiyonda para politikasının başkan ve diğer değişmemiş FOMC arasında "yapılandırılmış bir müzakere" olarak kalacağını söyledi.

Bununla birlikte, alternatif senaryoda, istifalar dalgası "tepki fonksiyonunda çok daha büyük bir sarsıntıya ve eğer bu aşırıya kaçarsa potansiyel tahvil ve döviz piyasası karmaşasına" yol açabilir. Guha bunu şöyle açıkladı:

"Bu durum, enflasyon risk priminde keskin bir artışa, tahvil piyasasında karmaşaya ve ekonomiye önemli bir darbe indirilmesine neden olabilir."

Kurumsal değişimin derecesi sadece Trump’ın kimi atadığına değil, aynı zamanda mevcut guvernörlerin kalmayı seçip seçmemesine de bağlı olacak.

Guha, Powell, Barr, Jefferson ve Cook gibi kilit figürlerin kişisel kararlarının çok önemli olduğuna işaret ediyor. Eğer birkaçı ayrılırsa, "her Fed guvernörü bir Trump ataması olur" dedi.

Guha ayrıca, bölgesel Fed başkanlarının Trump yanlısı bir kurulu dengeleyebileceğini varsaymamanın önemini vurguluyor. Başkanın, Kurul’un (Komite’nin değil) kontrolü altında olan araçları kullanarak "FOMC’yi kenara itebileceğini" belirtiyor.

Başkanın ayrıca "Kurul’un finansman ve personel sayısı üzerindeki kontrolünü ve aslında başkanların kendilerinin onaylanmasını agresif bir şekilde kullanarak muhalif başkanları hizaya getirebileceğini" ekliyor.

Trump’ın atadığı kişiler çoğunluğu elde ederse, başkan politika yönü üzerinde çok daha fazla etki sahibi olabilir.

2026’daki faiz indirimleri ekonomik koşullar tarafından haklı çıkarılabilir, ancak endişe, bunların "geleneksel Fed stratejisi altında muhtemel olmayacak bir şekilde, ancak Başkan’ın derin ve ön yüklemeli faiz indirimleri arzusuyla uyumlu olarak" takip edilip edilmeyeceğidir.

Guha, indirimlerin "ekonomik koşulların gelişimine dayanarak" haklı gösterilebileceğini savunuyor. Örneğin işgücü piyasalarının yavaşlaması veya enflasyon geçişkenliğinin hafiflemesi gibi durumlar bunu destekleyebilir. Ancak asıl riskin "veriler tarafından desteklenmeyen" bir politika değişiminde yattığı konusunda uyarıyor.