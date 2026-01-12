Powell'a yönelik soruşturma piyasalarda belirsizliği artırdı

Fed Başkanı Jerome Powell, yayımladığı video mesajda söz konusu soruşturmanın, Başkan Donald Trump’ın Fed’e faizleri düşürmesi yönünde baskı kurma ve kurumun bağımsızlığını zayıflatma çabalarının bir bahanesi olduğunu savundu. Bu açıklamalar, piyasalarda para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Analistler, gelişmenin uzun vadeli enflasyon risklerine yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdiğini belirtiyor. Powell üzerindeki baskının artmasının, enflasyonist baskılara rağmen ileride faiz indirimlerine gidilebileceği algısını güçlendirdiği ve bu nedenle yatırımcıların özellikle uzun vadeli tahvillere temkinli yaklaştığı ifade ediliyor. Bu tablo, salı günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine olan odağı da daha da artırmış durumda.

Piyasa verilerine göre, iki yıllık ABD tahvil faizi 1,2 baz puan düşüşle yüzde 3,527’ye gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 1,2 baz puan artışla yüzde 4,182’ye yükseldi.