Powell’ın mesajları faiz indirimi beklentilerini şekillendirebilir

Aptus Capital Advisors’tan John Luke Tyner, Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısının, başkan olarak kalan iki FOMC toplantısına ve komitenin dönem bitmeden faiz indirimi için hangi koşulları görmek isteyeceğine ışık tutabileceğini belirtti.

Piyasalar bir sonraki Fed faiz indirimini temmuz ayında bekliyor.

Tyner, Hazine piyasasında toplantı sonrası büyük bir hareket beklenmediğini ancak "basın toplantısının yönü ve Powell’ın dili doğrultusunda volatilitenin yüksek kalabileceğini" ifade etti.