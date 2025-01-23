Prens Selman ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin önümüzdeki 4 yıl içinde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolara çıkarmak istediğini dile getirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Veliaht Prens bin Selman, görüşmede ikinci dönemine başlayan Trump'ı tebrik etti.

Selman, Trump'a Suudi Arabistan'ın önümüzdeki 4 yıl içinde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolar tutarında genişletme isteğini dile getirdi.

Trump ise iki ülkenin çıkarlarına uygun her konuda Suudi Arabistan ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti. İki lider, terörizmle mücadele için ikili iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Orta Doğu'da barışı, güvenliği ve istikrarı teşvik etmek için Suudi Arabistan ile ABD arasındaki iş birliği yollarını ele aldı.



Beyaz Saray'dan ise görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump ile telefon görüşmesi yapan ilk yabancı lider oldu.