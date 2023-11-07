PricewaterhouseCoopers yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Financial Times'ın haberine göre, PricewaterhouseCoopers (PwC), İngiltere'de 600 kadar kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, firmanın 500-600 kişi için gönüllü işten çıkarma programı başlatacağı, ancak yeterli sayıda kişinin ayrılmayı tercih etmemesi halinde zorunlu olarak işten çıkarma yoluna gideceği belirtildi.

Raporda, 25,000 kişilik işgücünün yüzde 2.4'ünü etkileyen işten çıkarmaların ağırlıklı olarak PwC'nin danışmanlık işine yönelik olacağı ve vergi departmanındaki az sayıda kişinin de etkileneceği belirtilirken, denetim bölümünün etkilenmeyeceği ifade edildi.