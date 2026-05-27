Prof. Dr. Hakan Kara’dan gelir eşitsizliği uyarısı: Radikal bir değişim olmadan bu fırtına dinmeyecek

Gelir dağılımındaki bozulma ve tüketim eşitsizliği giderek artıyor. Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küreselleşmenin toplam refahı artırdığını ancak refahın dağılımında başarısız olduğunu belirtti.

Kara, “Gelinen noktada dünyadaki tuhaflıklara şaşırmamak lazım. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Sistemde radikal bir değişim olmadan bu fırtına dinmeyecek” ifadelerini kullandı.

Küreselleşme denen model toplamda önemli bir refah yarattı. Fakat maalesef bu refahın dağılımı konusunda başarılı olamadı. Gelinen noktada dünyadaki tuhaflıklara şaşırmamak lazım. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Sistemde radikal bir değişim olmadan bu fırtına dinmeyecek. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 27, 2026

Paylaşımda yer alan Financial Times grafiklerine göre, ABD’de en yüksek gelir grubundaki yüzde 10’luk kesim tüketim harcamalarının yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. Buna karşılık nüfusun alt yüzde 80’lik bölümünün tüketimdeki payının son yıllarda gerilediği görülüyor.

Grafik, özellikle 2000’li yıllardan itibaren yüksek gelir grubunun tüketim gücünün belirgin şekilde arttığına işaret ederken, gelir eşitsizliği ve servet yoğunlaşmasının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik tartışmaları da sürüyor.