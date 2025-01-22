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Putin: 2024 yılı Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisine ilişkin "Geçen yıl genel olarak Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu. Geçen yıl bütçenin ilave petrol ve gaz gelirleri 1,3 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşti." değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Putin: 2024 yılı Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yetkililerle ekonomideki gelişmelere yönelik düzenlenen toplantıda konuştu. Bütçenin geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranla yüzde 1,7 açıkla tamamlandığını kaydeden Putin, "Bu, özellikle gelişmiş ekonomilerdeki kamu maliyesi durumuna bakıldığında kabul edilebilir bir düzeydir." ifadesini kullandı.

Putin, ABD'de bütçe açığının 2024 itibarıyla GSYH'ye oranla yüzde 6,2, Fransa'da yüzde 6,2, İtalya'da yüzde 3,8, Japonya'da yüzde 3,7 ve Almanya'da yüzde 2,2 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz dışı gelirlerinin geçen yıl yüzde 26 artarak 25,6 trilyon rubleye (yaklaşık 259,1 milyar dolar) çıktığına işaret eden Putin, "Bu 2025'te bütçe için ham madde piyasalarındaki dış gelişmelere çok daha az bağımlı, güvenilir bir gelir tabanı oluşturulduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

"Geçen yıl genel olarak Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu"

Putin, ekonomideki makro göstergelerin olumlu olduğuna işaret ederek, "Geçen yıl genel olarak Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri korumaya devam edeceğini bildiren Putin, "Geçen yıl bütçenin ilave petrol ve gaz gelirleri 1,3 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşti." dedi.

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