Putin: BRICS ülkeleri, dünyanın geleceği için fiilen sorumluluk üstleniyor

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor. BRICS üyesi 9 ülkenin lideri, dar kapsamlı toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl grubun başkanlığını yürüten Rusya’nın, "BRICS’in otoritesini güçlendirmek, küresel meselelerdeki rolünü geliştirmek ve bölgesel ile uluslararası zorlukları çözmek" için çabaladığını ifade etti. Putin, "Dar kapsamlı bir formatta küresel gündemi değerlendireceğiz, bölgesel çatışmaların çözümü de dahil olmak üzere uluslararası arenada BRICS ülkeleri arasındaki iş birliği konusu hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca Johannesburg’da bir önceki zirvede alınan kararların uygulanmasını da ele alacağız. Öncelikle BRICS çerçevesinde mali iş birliğinin derinleştirilmesinden bahsediyoruz. Aynı derecede önemli bir başka konu da grubumuzun daha da genişletilmesiyle ilgili. Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin BRICS ile temasların güçlendirilmesine yönelik benzeri görülmemiş ilgisini göz ardı etmek yanlış olur. 30’dan fazla ülke, bu isteğini bir şekilde dile getirdi. Aynı zamanda dengeyi korumamız ve BRICS’in etkinliğinin azalmasını da önlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BRICS ülkeleri dünyanın geleceği için sözde değil, fiilen sorumluluk üstleniyor"

Putin, "Hepimiz BRICS’in dinamik gelişimine, dünya meselelerinde otoritesinin ve nüfuzunun güçlenmesine tanık oluyoruz. BRICS ülkeleri, siyasi güç, ekonomi, bilim, teknoloji ve insani kalkınma açısından gerçekten muazzam bir potansiyele sahip. Ayrıca, ortak değerlerimiz ve ortak dünya görüşümüz bizi birleştiriyor. Ülkelerimiz eşitlikten, iyi komşuluktan ve karşılıklı saygıdan yana, dostluk ve uyumdan, evrensel refah ve esenlikten yana. Ülkelerimiz dünyanın geleceği için sözde değil, fiilen sorumluluk üstleniyor, küresel istikrar ve güvenlik alanındaki durum üzerinde gerçekten olumlu bir etkiye sahip ve acil bölgesel sorunların çözümüne önemli katkı sağlıyor. BRICS’in küresel çoğunluğun isteklerini karşılayan küresel arenadaki stratejisinin özü de budur. Dünyada köklü değişiklikler yaşandığı bu dönemde, bu çizgi önemli" şeklinde konuştu.

Brezilya lideri zirveye katılamadı

Toplantıda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, BAE Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira yer aldı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, evinde geçirdiği kaza sonucu BRICS Zirvesi’ne katılamayacağını açıklamıştı.

BRICS nedir?

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China, South Africa).