Putin, Batı'dan gıda ithalatı yasağını 2028 sonuna kadar uzattı

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Putin'in 17 Eylül'de imzaladığı kararnameyle, 2014 tarihli ve 560 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi kapsamında uygulanan ithalat yasağının süresi yeniden düzenlendi. Buna göre daha önce 1 Ocak 2027'de sona ermesi öngörülen yasak, 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Yasak kapsamındaki ürünler

Rusya, Ağustos 2014'te kendisine yaptırım uygulayan ülkelere karşı belirli tarım ürünleri, ham maddeler ve gıda ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı.

Uygulama kapsamında et ve işlenmiş et ürünleri, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve ve süt ürünleri bulunuyor. Söz konusu ürünlerin belirli ülkelerden Rusya'ya ithalatına yönelik kısıtlamalar, yapılan son düzenlemeyle birlikte 2028 yılı sonuna kadar devam edecek.

Kısıtlamalar birçok ülkeyi kapsıyor

İthalat yasağı; ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Karadağ, İzlanda ve Lihtenştayn tarafından yapılan belirli ürün ithalatlarını kapsıyor.

Moskova yönetimi, 2014'ten bu yana uygulamanın süresini birçok kez uzattı. Bu süreçte yasak kapsamında bulunan ülkelerin ve ürünlerin listelerinde de çeşitli değişiklikler yapıldı.

Putin'den Ulusal Refah Fonu mesajı

Putin ayrıca petrol ve doğalgaz gelirlerinde beklenen artışın Ulusal Refah Fonu'nun büyümesine imkan sağlayacağını açıkladı.

Rusya'nın enerji gelirlerindeki gelişmeler, ülkenin kamu maliyesi ve rezerv mekanizmaları açısından önem taşırken, Kremlin yönetimi enerji gelirlerindeki artışı fonun büyümesini destekleyecek unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.