Putin, bugün geleneksel ekonomi toplantısını düzenleyecek

Putin'in bugün, geleneksel ekonomi toplantısını gerçekleştireceği duyuruldu.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün ekonomik kalkınma konularına odaklanacağını ve bu doğrultuda geleneksel ekonomi toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.
Toplantıya hükümetin ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası temsilcileri katılacak.
Katılımcılar arasında Başbakan Mihail Mişustin, Birinci Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Marat Husnullin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin bulunuyor.