Putin: Enflasyona karşı maaşlar yüzde 4,5 artacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ekonomik performansına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, canlı soru-cevap oturumu ve basın toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, Rusya'nın GSYİH büyümesinin bu yıl yüzde 1 olduğunu ancak son üç yılda toplam yüzde 9,7'ye ulaştığını belirtti.

Putin, "Geçen yıl ekonomimizde ne oldu? GSYİH büyümesi yüzde 1, ama son üç yılı hesaba katarsak bu da oldukça doğru ve genel büyüme yüzde 9,7" ifadelerini kullandı. Devlet başkanı, Rusya'nın devlet borcunun şu anda GSYİH'nin yüzde 17,7'si ile gelişmiş ekonomiler arasında en düşük seviyelerden birinde olduğunu vurguladı.

“Bütçe açığı düşecek”

Putin, Rusya'nın bütçe açığının 2025'te GSYH'nın yüzde 2,6'sı olacağını ve gelecek yıl GSYH'nın yüzde 1,6'sına düşeceğini açıkladı. Rus hükümetinin bütçeyi dengelemeyi başardığını ve bütçe kalitesinin 2021'dekiyle aynı seviyede olduğunu belirten Putin, Rusya'nın devlet borcunun önümüzdeki üç yıl boyunca GSYİH'nin yüzde 20'sinin üzerine çıkmaması gerektiğini söyledi.

Putin ayrıca Rusya Federasyonu'nun ekonomisinin ve finansal sisteminin tamamen Bakanlar Kurulu ve Merkez Bankası'nın kontrolü altında olduğunu ifade etti. Rusya'da 2025 sonu itibarıyla reel ücret artışının yüzde 4,5 olacağını duyuran Putin, "Reel ücretler, yani enflasyon düşüldükten sonra yüzde 4,5 büyüyecek" dedi.